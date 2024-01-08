所謂女為悅己者容，好多女仔為咗吸引男人而費盡心思去美容及健身，而日本寫真女優靠外在美搵食，就更加着重增強吸引力，所以要努力Keep Fit保持最佳狀態，不過高橋凜呢位巨乳美人就因為咁而飽受煎熬喇！

輕熟女韻味

日本寫真界有好多十八廿二嘅青春玉女，佢哋又可愛又好波，好似近期人氣高企嘅本鄉柚巴、菊地姬奈咁，真係人見人愛。但係年紀踏入30歲嘅女優亦絕對唔會畀佢哋遜色，因為輕熟女嘅韻味別具吸引力，班後生女絕對冇得比，好似「令和三十路寫真偶像總選舉」冠軍嘅高橋凜就係最佳人辦喇！

今年33歲嘅佢，出道拍寫真已經有10年咁耐，雖然家陣的確係冇以前咁青春嫩口，但面上卻多咗份女人味，同時散發出一股溫柔婉約嘅氣質，令男人好想娶佢做老婆好好寵愛一番。而佢美色迷人，身材亦相當驕人，心口對G奶夠大又富彈性，胴體更比以前多添幾分健美感覺添！不過，擁有呢副近乎完美嘅體態之前，高橋凜可以話經歷過一番苦痛。

暴飲暴食

佢喺2014年出道拍寫真，當時除咗激凸身材令人眼前一亮，由於樣貌同當時紅到極點嘅寫真天后原幹惠有幾相似，因此備受寫真迷注目，人氣亦愈來愈高，漸漸獲邀請參與不同工作，涉足電視界、電影界以及舞台界，不過做乜都好，凜妹嘅發展重心依然喺寫真方面。

然而，凜妹就係因為要保持良好身段，所以為此而花費心思，可惜就係因為減肥過度而搞到一度暴瘦，之後為增加體重就去暴飲暴食，最後搞到自己成日食到嘔又一邊喪做運動！好彩佢現時已經好好控制飲食同運動量，所以從寫真演出以及上擂台賽事擔任舉牌女郎嘅時候，可以睇到凜妹嘅身材婀娜健美且精神飽滿，簡直可以話達到最完美嘅狀態！

高橋凜近年接咗好多擂台賽舉牌女郎工作，不過對於寫真演出亦相當重視，所以從其社交網當中亦可以睇到好多凜妹嘅寫真拍攝花絮以及寫真照，大飽眼福！

Profile

年齡：33歲

身高：5呎3吋

三圍：36G-24-35