姚焯菲準備返新西蘭讀書：忙到冇動力做功課

歌手姚焯菲（Chantel）今晚（8日）到銅鑼灣出席《TVB MUSIC GROUP X 愛爆音樂新年晚宴暨香港流行樂壇盛事年終祝捷會》，近日專程由新西蘭返港工作的Chantel，在台上獻唱《小出走》，並希望大家新一年都有時間「出走」，但她農曆新年前便要返回新西蘭繼續升學，問她會否帶定新年傳統食物到當地？Chantel說：「嗰邊唐人街有得買蘿蔔糕、年糕。」她指今次返港包括出席台慶頒獎禮、開騷及推出新歌：「下星期會出新歌，希望大家鍾意，首歌係講初心，同之前反差好大。」

雖然工作繁忙，但日前Chantel特別抽空到主題樂園遊玩，被問到功課是否已完成？她笑笑口說：「真係未做完，進行中，欠交就應該唔會，我會逼到自己，呢排太忙冇乜動力做，因為休息時想盡情休息。（未做完功課但去咗樂園玩？）大家唔應該亦唔好學我。」

另外，周吉佩（吉吉）有份參與21日播出的《中年好聲音2》兩季成員對疊的PK賽，他透露在節目中揀選了一男一女隊員進行比併，他表示：「雖然都有壓力，但心情好唔同，比之前比賽時輕鬆，仲好落力幫參賽者篇曲，希望做到唔同效果，有信心節目會好精彩。」