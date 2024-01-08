邢慧敏唔行靚女路線　最想做打女

藝人關楓馨、邢慧敏（Sharon）、鄧依婷、劉晨芝、林寶玉及歌手黃劍文（Kimman）等晚上（8日）出席由台灣型男許光漢主演的電影首映，關楓馨表示未有經理人陪同故未能接受訪問。Sharon笑言沒有女孩不喜歡美男，故前來捧場，問到對方是否自己理想型？她説：「我鍾意啲比較風趣啲，搞笑傻吓傻吓，佢比較文靜。」談到工作，她表示剛加入劇組，為《法證先鋒6 倖存者的救贖》拍攝：「雖然唔係主要角色，但有得發揮，同埋好開心可以見到好多前輩，學到好多嘢，新一年希望可以入到多啲劇組。」她希望能嘗試不同類型角色，尤其搞笑或武打角色：「我畀人嘅形象似硬朗同形格，如果係武打戲觀眾們接受程度高啲。（你打唔打得？）我有運動底，體力方面冇問題，不過武打方面要學習吓。」她笑指自己不是行靚女路線，故不怕傷到靚樣，而搞笑角色則可帶給觀眾歡樂。

至於剛打入《中年好聲音2》16強的Kimman，表示正努力練歌應付比賽，坦言之前當初參賽時壓力較大，現時已放鬆心情面對：「開始熟習咗舞台、評判，反而開始Enjoy，希望發揮到自己平時表演嘅水準。」他表示會於編曲上作調整，又透露每次比賽前都會做運動練氣：「不過之前為咗比賽喺元朗搬出市區，所以要油番屋企幅牆交屋，新屋都係自己油，因為我鍾意好似歐洲啲屋咁色彩繽紛啲，所以要還原間舊屋。」問到比賽中覺得那位對手比較強勁？他覺得安雅希及米羔也很厲害，每次也準備充足，是很好的對手。