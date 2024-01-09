【是日通勝】

農曆十一月廿八

癸卯年 乙丑月 壬申日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祈福、交易、安葬

忌：安床、開渠、立約

幸運方向：坐南向北

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：金黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

金牛座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

雙子座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

巨蟹座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

獅子座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

處女座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

天秤座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

天蠍座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

人馬座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

山羊座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

水瓶座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

雙魚座：財運上升，有閒錢宜多做好事，利人利己。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）虎 易犯錯

鼠：運勢一般，工作繁忙，加班機會極大。

牛：運勢好，士氣強，對新一天充滿期待。

虎：是日沖煞，工作運平平，需謹言慎行。

兔：財運稍遜，行事衝動可導致破財收場。

龍：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

蛇：好運降臨，可於職場上嘗到不少甜頭。

馬：財運平平，得財有難度，需控制開支。

羊：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

猴：整天處於忙碌狀態，提防健康受影響。

雞：事事順利，處理大小問題均游刃有餘。

狗：財運不錯，若有投資計劃，可以一試。

豬：事業運呈上升勢頭，對求職者最有利。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

十道天心

當一位地理風水師在龍脈上尋找到一個以為是龍真穴時，便要從多方面去考究一下此穴是否真正的吉穴，抑或是虛花假穴。當然，若是吉穴便可以納福，若是虛花假穴便會招來凶禍。

要印證是否龍真穴的，法則甚多，有朝山證穴法、明堂證穴法、水勢證穴法、樂山證穴法、鬼星證穴法、龍虎證穴法、纏護證穴法、毡唇證穴法、天心十道證穴法、分合證穴法、聚散證穴法、向背證穴法、緩急證穴法、饒減證穴法等等……

所謂天心十道，即以穴位為中心點，後靠玄武父母山，前朝朱雀照應山，左右龍虎夾耳都要朝應登對夾拱，猶如侍衞保護主人一般，不可有一方空缺受風射穴，同時，四獸不可偏側不正對穴場，左右夾耳不可脫離太前，亦不可離穴太後，後靠之父母山不顧穴，前照之山不可偏左偏右，不能前後左右對應十字中心，則多為虛花假穴了。

當然，符合了天心十道對應之外，也要從其他方面去研究探討，山情水意方方面面去研究，決不是符合了某一些條件，便以為全對。