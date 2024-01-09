《奧本海默》掃5獎成大贏家！瑪歌倒灶　愛瑪再膺金球影后

年度全球盛事《金球獎》昨日（8日）順利舉行，電影《Barbie芭比》獲得最多提名，最終卻大熱倒灶，瑪歌羅比（Margot Robbie）更不敵愛瑪史東（Emma Stone），失落「歌舞/喜劇組」影后殊榮。至於電影《奧本海默》（Oppenheimer） 橫掃5獎，成為終極大贏家。

《Barbie芭比》在《第81屆金球獎》獲得9項提名，當中瑪歌有份角逐「歌舞/喜劇組」影后寶座，可惜她不敵《可憐的東西》（Poor Things）愛瑪史東的超班演技，最終失落「最佳女主角」殊榮。今次是愛瑪繼2017年憑主演歌舞片《星聲夢裡人》（La La Land）後再下一城得獎，她致謝詞時不忘多謝老公Dave McCary，而《可》片同時奪得「歌舞/喜劇組」最佳電影。至於《Barbie》全晚只獲頒新增的「電影票房成就獎」，以及憑《What Was I Made For?》奪得最佳原創歌曲，聊勝於無！

原子彈之父傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）在8項提名中掃走5獎，戰績彪炳，自然飲得杯落。5個獎項包括劇情組的「最佳電影」、主演的施利安梅菲（Cillian Murphy）與羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）分別膺影帝及「最佳男配角」、基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）獲「最佳導演」、Ludwig Göransson獲「最佳原創配樂」。

施利安撼贏里奧勒度攞影帝

施利安撼贏《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），從上屆影后楊紫瓊手中接過獎座，致詞時拿導演不准片場有椅子的規矩開玩笑：「我一走入基斯杜化洛倫片場，就知道係與別不同。我可以睇到更高程度嘅嚴格、投入、同埋完全冇畀演員有得坐嘅選擇，我就知道自己喺一個有眼光嘅導演同大師嘅手上。」第4度奪得《金球獎》獎項的羅拔得獎後笑言已食降血壓藥，而基斯杜化談到首次站在《金球獎》舞台，已是2008年已故男星希夫烈格（Heath Ledger）憑參演《蝙蝠俠-黑夜之神》（The Dark Knight）奪獎，他代替對方領獎，當時深感難過的他獲羅拔在台下以眼神鼓勵，今次獲獎亦如是。

至於里奧仔雖然爭輸劇情組影帝，但其《花》片拍檔Lily Gladstone 則成為史上首個美國原住民影后，她以Blackfeet方言致詞，將獎項獻給同胞。另外，《滯留生》（The Holdovers）的保羅基安馬提（Paul Giamatti）與Da'Vine Joy Randolph分別奪得喜劇組影帝及「最佳女配角」，前者將獎項獻給全世界作育英材的教師們。