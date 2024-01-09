星玄｜陳曉華3劇搶收視　一個原因冇男仔追！

今日係1月9日農曆十一月廿八，是日最旺生肖係豬，豬仔豬女事業運呈上升勢頭，對求職者最有利。「豬女」陳曉華近年參演多套劇集，演技獲網民大讚。除咗《新聞女王》之外，嚟緊佢將會參演《異空感應》、《非常檢控觀》、《死有對証》等多套劇集，因拍劇關係，曉華需要中港兩地走，雖然兩邊走好辛苦，但你事業運呈上升趨勢，要努力做好演員工作，拍多啲好作品畀大家睇呀。

本月3日是Hera的生日，再加上日前參加無綫的盆菜宴時，玩得太盡興嘅關係，Hera聲音即變成「鵝公喉」，並表示：「嗰晚企喺櫈上面大聲打氣，加上最近生日不斷有朋友慶祝，講到失聲。」隨後，她又表示失聲後劇集配音工作要被迫押後，又因工作太忙碌，令所有異性朋友和追求者流失：「朋友話我工作時間唔定，有男仔要追我好困難，感情方面會隨緣 ，我仲有啲青春嘅，哈哈！」台慶頒獎禮獎項未能打入十強的她，生日願望是今年4部劇播出後有好成績。

至於今日幸運星係射手座，得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。金馬金鐘雙料影帝吳慷仁就係射手座，出道16年嘅佢，曾演活無數角色，無論係《華燈初上》嘅媽媽桑，定抑或係《富度青年》嘅聾啞人等，都能掀起唔少話題。吳慷仁憑超精湛演技，獲得大眾一致好評，依家仲獲得幸運之神關照，相信嚟緊佢嘅演藝事業會愈嚟愈好。