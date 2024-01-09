孖譚俊彥袁偉豪馬國開騷　陳山聰台上憶父子情強忍淚水

「好男人」陳山聰孖住兄弟譚俊彥、袁偉豪於馬來西亞開演唱會，全場爆滿氣氛熱烈。山聰及Shaun唱歌時憶起至親更一度感觸落淚。他們做完騷又齊齊跑步吃地道美食，大感滿足，望長做長有。視帝陳山聰、譚俊彥（Shaun）及袁偉豪（Ben）日前（6日）於馬來西亞開《好男人馬來西亞演唱會2024》，場館容納3,000觀眾，全館滿座，氣氛甚佳。山聰唱《單車》一曲時想起父親強忍眼淚，而Shaun演繹《浪子心聲》時想起婆婆，不禁哽咽，場面感人。

陳山聰接受東網獨家訪問時謂：「個演唱會好成功呀！我哋唔係專業歌手估唔到反應都咁好，馬來西亞觀眾都係鍾意睇我哋嘅劇嚟支持，講真尋晚個騷我畀80分，第一次3兄弟、3個爸爸一齊做演唱會幾有意義，我哋識於微時，尤其是我同阿Ben細細個10幾歲就已經識，大家一步一步捱上嚟，希望以呢個形式喺第二啲地方再做，望長做長有！」山聰的哥哥及嫂子都專程飛過去捧場，當他唱起描寫父子情的《單車》一曲時，強忍眼淚，他坦言：「綵排時3次我都忍唔住喊，跟住唱現場我都可以忍住，但台下嘅哥哥反而喊咗，台上又播住我同哥哥、Daddy同囝囝Jaco細個時嘅相，好感觸。」

Shaun演繹《浪子心聲》時螢幕播放成長記，有畢業照、與父母及太太家人合照，當中一張小時候與婆婆的玩樂照，Shaun見到不禁哽咽，受訪時他直言每次睇到婆婆照片都會好感觸，因為對方離世前自己事業仲浮沉緊，如今事業順境對方已看不到。而袁偉豪受訪時謂：「我哋3個好開心，做騷之外，朝早又去跑步，跟住又去食魚頭米線，尋日我同Shaun再做多一個活動，今次演唱會喺台上可以玩到自己嘅歌好開心。」