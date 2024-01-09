娛樂單打︱一世人兩姊妹　有乜咁大仇口

踏入新一年不久，娛樂圈即傳來壞消息。華語天后孫燕姿忽然家庭失和，胞妹孫燕美公開宣稱要同家姐斷絕關係，互不拖欠，視同陌路。哎呀，一世人兩姊妹，照計冇乜嘢隔夜仇啫，偏偏搞到斷絕關係，真係令人惆悵。

孫燕美在社交網發文，將孫燕姿形容為「某某人」，直指2019年開始，二人關係急轉直下，雖然期間曾嘗試溝通，可惜不得要領，現已感到疲累；又指活在家姐的陰影下已有20多年，如今只想「找個釋放」。總之，二人恩斷義絕，唔再係姊妹。

唉，清官難審家庭事。呢兩姊妹長相相似，過去也感情要好，搞成咁，外界都難言誰是誰非。之不過，孫燕姿的天后光環過於強大，在家族中一直是閃閃發光的明星，家中老小無不圍着天后轉，卻是不爭的事實。

有指父母一直以孫燕姿為榮，對妹妹孫燕美有所忽略。燕美過去也曾發文慨嘆，指爸爸會特地花時間陪伴家姐，卻鮮少陪她，令她心生羨慕。而她本非名人，卻因為有個巨星家姐，連私生活也受影響，曾被粉絲認錯係孫燕姿，又試過出街食飯被偷拍。很明顯，孫燕姿像個巨人，其他人變得渺小，不知是否如此，妹妹心裏不好受，終於反目。

講番孫燕姿，呢位新加坡出生的天后，憑《天黑黑》、《我要的幸福》在台灣走紅，之後進軍香港和內地，大受歡迎。她有一種清新脫俗的氣質，唱功出眾，與別不同。2011年結婚，翌年誕下一子，可能心態轉變，事業聲勢亦明顯下滑。點都好，做姊妹有今生冇來世，希望燕美只係呻吓，遲早言歸於好。