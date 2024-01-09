周勵淇為鄧智偉演唱會任嘉賓　大爆二人私密

藝人周勵淇（Niki）自從成為人母之後都甚少於螢幕前出現，日前她為好友鄧智偉《平行回憶2023演唱會深圳站》擔任嘉賓，Niki更唱了《天幕下的戀人》及《女警愛作戰》兩首當年由鄧智偉作曲、她主唱的劇集主題曲。期間她於台上風趣的謂：「今日好開心，係鄧智偉大日子，嚟到深圳開SHOW我一定支持佢。」之後鄧智偉又大談邀請Niki的經過，「我嗰日傳短訊畀佢，問可唔可以講個電話，佢唔係好敢覆我，猶豫咗一分鐘，之後先覆我話講得講得！」Niki即謂：「我湊緊仔啫！」鄧智偉又問：「我問佢可唔可以做我嘉賓呀?佢唔問時間、地點、條件就話好，支持我嘅朋友可唔可以畀啲熱烈掌聲佢。」Niki:「應該嘅，大家睇到我演嘅TVB劇集主題曲都係出自佢嘅手筆，所以冇理由唔嚟。」

Niki又指當年首次接觸鄧智偉時，覺得他很囂張：「去到錄音見佢攞住個公文袋、戴住黑超，好不可一世嘅樣，邊個嚟呀?原來係監製，依家嘅佢係最真、最好，最實在，我同佢傾過多個晚上嘅偈，同埋佢煮嘢好叻，仲要係豉油雞、海參好難煮嗰啲，我又好有幸去過佢北京屋企，死嘞！愈講愈多，唔怕，我呢啲光明正大，有夫之婦嘛！」