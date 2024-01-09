「家暴者康」Jonathan Majors罪成後首受訪　淚眼汪汪否認打女人

飾演漫威超級英雄宇宙新魔王「征服者康」的美國男星Jonathan Majors，上月被判襲擊與滋擾前女友Grace Jabbari罪成，他昨日（8日）首度開腔接受電視訪問，主持多次問及Grace的傷勢是如何造成，Jonathan起初回答：「我都想知。」被追問下，他再回答：「我唔應該喺架車入面。我唔應該結束嗰段關係。我唔應該開始嗰段關係。如果我唔喺架車入面，所有呢啲都唔會發生。」他繼而否認造成Grace的傷勢，並表示：「我只係魯莽對待佢個心，但冇咁對佢身體……我從來冇打過女人。」

根據Grace庭上口供，她上年3月與Jonathan坐的士時見到他手機收到出軌短訊，於是搶手機，Jonathan隨即撬開她手指，抓住並扭她的手臂，再打她的頭。兩人下車後，她又被Jonathan擲向車身。

Jonathan於訪問表示對判決感到震驚：「我係非常震驚同好驚。點可能會咁？」說到激動處，他伸手抹淚。被問到庭上播出他向Grace自稱是「偉人」的錄音，他解釋：「我只係嘗試做個比喻，呢個係我嘅目標，要好似馬丁路德金同奧巴馬總統咁，我需要佢，喺呢個情況下，去作出同我一樣嘅犧牲。」他將於下月6日被判刑，法律界人士指未判刑便公開受訪是相當罕見的做法，因為隨時對法官判刑有負面影響。