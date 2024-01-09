馮盈盈傳秘撻富二代得罪無綫　承諾未來兩年唔會拍拖

今日（9日）有報道指馮盈盈曾秘密跟富二代及方力申拍拖，更因富二代而被無綫雪藏，盈盈就相關傳聞回覆東網，她澄清自上段公開戀情以來，沒有再認真開展新關係，但就坦言：「但我作為一位適婚年齡女性，有正常社交，認識一下新朋友，都係好合理。小方（方力申）係公認嘅好男仔。但佢現在已經有位好好嘅女朋友，感情穩定。大家就無謂再講我同小方，以免影響到佢哋。另一方面，我早前已經係森美大哥主持嘅電台節目《公子會》講過，這段時間我有嘗試跟圈外對象互相了解同相處過。後來發現大家性格不合。對方無法體諒我工作上嘅難處，所以大家就無疾而終，無再進一步發展。我認為係開展新關係之前，都要先認真花時間相處同了解。因此一日未搵到可以付託終生嘅對象，我都覺得應該低調處理。」

她稱等到談婚論嫁階段，她一定會向大家公布好消息，然而，她揚言已下定決心未來兩年都不會拍拖：「我會保持單身，專心工作同讀書，即使未來兩年我遇上合適對象，我都唔會開展新感情，最多做朋友。一切戀情事要等兩年後，讓我先讀好我想讀嘅書、做好我想做嘅事。多謝大家關心。」