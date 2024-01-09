東冲有料到：築地市場在泰國？

上次專欄提到Bangsaen這個地區，當中有Cafe以JR列車為主題，成為了訪客焦點。其實該區早於兩年前巳設有一個佔地甚廣、充滿日本地道風情的魚市場，環境有點似當年東京的築地，賣點除了有嘢食有嘢賣外，四周更有日式布置及車站月台，像真度甚高，吸引了不少本地人到來。

市場內裏主要分為兩個地帶，一邊是主打甜品小食的，另一邊則有售賣各種海鮮。話說Bangsaen隸屬春武里府，可算係沿海地區，所以當地有不少活生生的海鮮供應，到市場則可享用即叫即燒的至鮮滋味。到訪當日我便點了一隻大龍蝦，價錢為THB1,500（約HK$333），如此價廉物美在曼谷絕對吃不到。到市場內還可享用即撈即劏的八爪魚及海膽刺身等，海鮮選擇相當豐富。除了當地人，亦可以找到旅客及在當地打工的日本人身影，話說春武里府內的Si Racha區設有很多日資工廠，該區住有很多來自日本的管理階層職員，他們放假時會帶同家屬到訪這個市場，除了海鮮刺身外，還有居酒屋及壽司店讓他們幫襯，可一解思鄉之愁。

至於甜品小食部分，雖然店舖都寫有日文，卻並非清一色的正宗日式風味，反而有不少加入了本地創作元素，賣相有點誇張，絕對只此一家。例如有一家店舖提供綠茶或泰式奶茶，卻在杯面上添加了超多分量、堆得高高的忌廉，搶眼賣相絕對係相機先食！先不論能否將杯上的忌廉吃光，但大家都爭着買來打卡。還有以為係杯麵，但原來內有冬蔭功配料及味道的雪糕，夠特別亦有創意。

雖然這裏遠離曼谷，但連同上次介紹的JR主題Cafe，包車前往可逛勻兩個景點，是個值得參觀見識及打卡的好地方。

胡慧冲