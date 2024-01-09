邵珮詩出動性感女做測試　有J2ers把持唔住自制力下降

J2節目《窺心事》最新一集由黃紫恩（Jojo）及在加拿大西門菲莎大學修讀心理系的邵珮詩擔任主持，請來3位男J2ers譚焯升（Clevis）、涂毓麟（Oscar）及馮子亮（Liam）擔任嘉賓，主題是「自制力」，同場加插「特派性感專員」Ashley，負責「色誘」3人。

測試開始前3男坐在錄影室內閒聊、玩電話，當Ashley出現時首先引起Clevis留意，而其餘2人繼續打機，Ashley接住主動出擊同Clevis搭訕。其後Jojo假借玩「老師話」遊戲邀請Ashley加入，此時一直在遊戲中表現正常的Clevis已完全落疊，專注力即刻下降，行動變慢且不時出錯。暗中觀察的邵珮詩發現Clevis不時偷望Ashley，特別是一齊掌上壓時情況最明顯。

結果好明顯Clevis的成績在三人中最差︰「喺無干擾源嘅狀態下，佢嘅自制力、反應時間、速度同精確度係最好，可以攞最高5粒星。不過當『干擾』源（性感女Ashley）出現，制服唔到誘惑，呢個情況得一粒星。」同場的Oscar在兩種情況下自制力表現最好，獲封「克制王」。