資深藝人許紹雄近日嫁女,女兒Charmaine與新加坡老公Shane上月中在港擺酒,獲多位圈中人包括歐陽震華、陳豪與老婆陳茵媺、高海寧及宣萱到賀,星光熠熠。原來Charmaine上周六(6日)在新加坡一間五星級酒店再擺喜酒,請來金牌司儀黎芷珊與當地藝人錢翰群擔任婚宴主持,Charmaine的契媽韓馬利與老公杜燕歌、吳岱融與鍾淑慧夫婦都有現身。據知喜宴筵開20席,只邀請至親好友。

婚宴上,許紹雄被問到有何婚姻之道寄語女兒及女婿,他先自嘲英文差:「不知道你們聽不聽得懂我在說甚麼」,隨後以英文說出:「There is no best decision in life, you can only do your best, after making a decision.(人生沒有最好的決定,只可以在做出決定後,做到最好。)」獲全場拍爛手掌。而契媽韓馬利受訪時則透露彼此關係十足一家人,又指老公對契女婿讚不絕口。