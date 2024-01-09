湯唯婆媳相處融洽　直言不會與老公離婚

女星湯唯與韓國導演金泰勇2014年結婚並育有1女，近年屢傳2人婚變消息。近日湯唯在接受訪問時，罕有地談及家事，直言離婚傳聞「完全不可能發生」，雖然外界一直對2人有不少揣測，但她不在乎流言蜚語，一家人生活得開心就好。

湯唯透露夫妻2人近日忙於工作之餘，還要照顧早前生病發燒，剛剛痊愈的女兒。她笑言女兒相當體貼，因為2人都有工作在身，只能輪流陪伴女兒，當老公要去上班時，女兒會安慰爸爸「有媽媽在沒事的」，讓爸爸放心去工作，一家人相當融洽。之後更大爆老公金泰勇是個「女兒奴」，不論女兒提出什麽要求都會滿足她，而自己就會同女兒講道理，夫妻2人擔當不同角色，她又笑指老公曾感激她把女兒教得好，而湯唯則説到：「毋須感激，她也是你的女兒」。

雖然最近轉往韓國影壇發展，但湯唯坦言自己仍未適應韓國的拍片節奏，因為大家語言不相通，大多數是用英文交流，間中也需要翻譯成中文。被問老公不是韓國人嗎？湯唯笑言：「其實當人一旦決定以某種語言開始溝通，從此便不會轉變他的溝通語言」因為她與老公自相識起便是以英文溝通。她又透露曾向老公請教韓文，於是老公提議每日都一起出門與韓國人交流，但她表示自己答應之後就沒有了下文。提到婆媳關係，她表示老爺奶奶都好尊重她，而自己經常都會與老公帶上女兒一起去探望他們。