李幸倪重遊北角「傷心地」　阿媽睇見都心噏

歌手Gin Lee（李幸倪）早前於網上節目《枉談》中受訪，大談感情世界，昨晚（8日）推出第二集，她帶着拍攝團隊到北角，原來是她初來港發展時第一個住的地方，走到大廈樓下，Gin表示以前住頂樓，200多呎的兩房單位，由大門走睡房，不過3步距離。她記得第一次父母來訪，媽媽看到她的居住環境，忍不住哭了出來：「佢哋攞咗兩個大篋，但望一望個地方，兩個人兩個篋係入唔到嚟，我阿媽就好心噏，喊咗。阿媽覺得唔慣，因為喺我哋家鄉每個人閒閒地都幾千呎，佢就會覺得原來咁大對比。」

當中亦發生不少被Gin視為的小趣事：「話說我阿媽有次發脾氣，因為每一次煮飯佢都會撞到周身瘀晒，你知煮飯嘅人又熱又盛，一轉身又撞跌嘢、一轉身又撞親，成件事好唔聚財，佢就覺得，唉，好煩。」她續說：「有一次我阿媽坐咗喺梳化睇電視，我見到阿爸冇位企又冇位坐，佢就入咗我擺衫嗰間好亂嘅房，佢擺咗張摺櫈喺入面飲咖啡，哈哈，個情景係好得意。我問佢：『你做乜喺裏面呀？』佢話：『我終於搵到個位坐啦。』哈哈。」

去年Gin簽約新公司後，將父母及家姐都搬來香港住，又於今年的頒獎禮上獲得不錯的成績，隻身來港發展、一句廣東話也不會的她亦經歷過一段黑暗時期，抑鬱症狀一一浮現：「完咗第一間公司，未簽第二間公司時，冇晒方向，又冇人脈，齋等，個過程好漫長。一天黑就喊，喊到天光，天黑開始驚，唔知點算好，我乜嘢都捉唔到，所有嘢都唔屬於我，我喺呢個地方做乜嘢？以為自己好有實力，但原來冇呀！好多呢種負面聲音。又冇錢、又唔敢同人講。迫到自己個情緒去到臨界點。我係feel到自己如果再唔掹番自己返嚟，我可能返唔到轉頭。」問到她有否求醫？她無奈說：「嗰陣時我冇去睇醫生，我都冇錢睇醫生，睇醫生好貴，山窮水盡啦，我剩番嘅錢一係要嚟買機票、一係要嚟食飯、一係交租，幾時排到睇醫生呢？」

從大學開始便已登台表演賺取學費、給家用的Gin回望這段日子，坦言覺得愧對父母，她含淚表示：「心諗：『你咁大個女……自己嘅嘢都搞唔掂，又養唔到爸爸媽媽……』我屋企唔係窮，但我覺我大個女啦，我唔想爸爸媽媽咁辛苦……我嗰陣時好嬲自己，係因為我過到嚟香港，以為所有嘢會更好，但係所有嘢係變得好差，搞唔掂自己嘅嘢、又養唔到爸爸媽媽，我係咁怪自己。」慶幸的是最後Gin一一捱過，「我揀咗自己去撐，經歷過一個咁黑暗嘅時間，之後再遇到相似嘅問題，我唔係唔驚，但我有信心可以克服。」