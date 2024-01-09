大貫彩香 挑戰性感極限

寫真女優要吸引觀眾注意，天生有一副驕人身材係着數啲，但有所謂「過猶不及」，上圍大得太誇張未必係好事，分分鐘驕人變咗嚇人，反而唔及身材勻稱嘅女優咁養眼，適乳女王大貫彩香就有辦你睇！

適乳天后

日本寫真界會將女優嘅胸部分類，既有「爆乳」、「巨乳」，亦有「貧乳」同「微乳」，仲有所謂「適乳」，即係體積大小適中嘅上圍，好似來自偶像組合「#2i2」嘅天羽希純，就有「適乳天使」之稱。至於今日為大家介紹嘅大貫彩香，係希純嘅前輩，現年31歲，五官標致，雙眼精靈，女人味極濃，加上經過多年操練，身材弗爆，冇乜贅肉，而更難得嘅係心口一對D奶嘅大小適中，冇因為做得多運動而變成洗衫板，所以被封為「適乳天后」。

最後一「激」

大貫彩香讀緊高中時已被星探發掘，計埋今年已經出道超過13年！喺呢段日子，彩香嘅演藝事業相當精彩，除咗拍寫真，試過喺選美活動「Sanspo GoGo女王比賽」中獲得冠軍，又經常參演舞台劇，仲不時亮相電視台綜藝節目做嘉賓。2022年，彩香成為咗擂台賽舉牌女郎團體「R-1SE Force」嘅成員，兼且做埋賽車女郎，而喺早前更加被一家健身單車公司招聘為社員，負責公關、銷售等工作。近期，彩香似乎將發展重心放番喺寫真工作，除咗推出首本個人寫真集《One Day》，仲順勢推出第22隻寫真碟《SO THX!》，聽講呢隻碟係佢最後一「激」，獻上出道以來最性感最具挑逗性嘅演出，大家點可以走寶！