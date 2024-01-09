黃庭鋒潔身自愛爭取做主角　學梁朝偉做好男人

藝人黃庭鋒入行七年卻甚少與女藝人傳緋聞，原來現實中的他是十分潔身自愛，基本都不去酒吧，又言懷着遠大的夢想，在工作上一向視梁朝偉和陳豪為學習對象，希望未來能多擔任劇集的男一。

藝人黃庭鋒於劇集《妳不是她》中飾演區文，一位「溝女王」的健身教練，男主角林信的好友，在放蕩不羈的外表下其實藏着一顆孤獨的心，一直暗戀林信的女朋友夏莉。

雖然劇中的黃庭鋒飾演的角色很「花弗」，但現實中的他卻比較務實專一，表示如果已經有女朋友，就不會再想其他，甚至連酒吧都不太去，表示距離上次去酒吧已經是兩、三年前在泰國。問到庭鋒入行後卻甚少與女藝人傳緋聞，是否有心刻意避之？庭鋒說：「又唔係，我覺得可能因為我之前拍劇次數唔多，就算有都係劇集CP，維持好短暫，完全冇乜同對方醞釀或者有情感，加上我之前做主持拍節目，基本都係自己一個人，所以比較少機會同啲女藝人合作。」

單身的庭鋒指相比從前注重對方的外表，現在會更加在意二人的相處是否適合：「佢真係要諒解我嘅工作性質先，因為我見好多人會為咗工作而去嘈，但嘈完係唔會有結果。」自爆自己就曾因為工作問題而同當時的圈外女友分手：「嗰時係啱啱入行，之前做老師嘅時候工時係好穩定，但到我入咗行之後，原來節日都要返工，成個生活方式同以前完全唔同，令到好多摩擦會出現。」

工作上，庭鋒已入行七年，由初初做主持入行，現在還會參演劇集，他自謂很喜歡演戲，但在演戲上仍然有很大的進步及探索空間，如果時機一到，會希望多擔任劇集男一的角色：「我覺得仲有好嘢要同啲前輩學，而且男一機會可遇不可求，相比主持我依家會更想投入演戲，因為主持我已經試過好多，但演戲仲有好多嘢想試。」表示公司裏眾多前輩當中，十分喜歡陳豪，認為他除了很提攜後輩之外，亦樂意溝通，指每次和陳豪溝通過後都會獲益良多，同時亦表示很喜歡梁朝偉那種淡然輕鬆的感覺，認為梁朝偉雖然不會過分爭取要求甚麼，但對自己的工作卻十分認真，感染力好強，指想成為他們一樣出色的演員，但自己在演戲的道路上仍然有慢長的道路要走。