我等唔切啦！即刻嚟啦！（互聯網）

喺外國好多獨立屋都設有樓梯上落，而有調查指唔少歐美男女都曾喺家中嘅樓梯調情，亦因為咁嘅緣故，四仔片廠經常安排脫星喺梯間同男優曳曳，場面春色滿分，令人睇得相當肉緊呀！

熟女春心

咪以為男人性急至忍唔住喺樓梯開波，春心蕩漾嘅熟女同樣瘋狂，想知呢班熟女心急成點，就要睇Pure Passion出品嘅《Beautifully Stacked #12》喇！作為人氣熟女系列，今次片廠搵來Dani Jensen、Angelina Diamonte、Davina Davis等多位熟女脫星參演，尤其近期人氣勁爆嘅Dani Jensen，更係重點欣賞對象。劇情就冇㗎喇，但睇見班淫蕩熟女三句唔埋，即刻出口術，跟住喺梯間就地正法，不但啱晒性急嘅四仔迷，再睇埋呢班熟女高超嘅床技，真係要準備定紙巾先得啦！

乳樂無窮

房都嚟唔切入，床亦嚟唔切上，做乜搞到咁性急，要喺梯間短兵相接呢？咪就係因為巨乳誘惑囉！Brazzers製作嘅《Baby Got Boobs #30》，由一班擁有滑溜巨乳嘅脫星演出，包括Kayley Gunner、Jade Kush、Ella Knox等好波之人，胸奴迷絕對要捧場！雖然呢套片係零劇情，但係班脫星交足功課，前奏先嚟胸夾爽歪歪，跟住再嚟強而有力嘅打樁式激戰，全程嗌到拆天，前中後戲都觀賞性十足，絕對係一套佳作。

慾火焚身

性慾不振點解決？辣妹幫唔幫到你手？一個唔夠喉，打孖上絕對足夠！講緊係呢套由Reality Kings推出嘅《Hot Girls Game #7》，以辣妹為主題，今次片廠搵嚟Violet Gems、Maddy May、Angel Youngs等青春脫星上陣，故事講機迷男主角呢日有兩個辣妹搵上門，想請教佢打機技術，點知兩女成日走光，搞到男方慾火焚身，急急要喺樓梯解決，原來一切都喺辣妹掌握之中！劇情係老土，但勝在3P場面夠過癮，辣妹玩得夠狂夠癲，絕對值得一睇！

碟評

四仔片廠咁鍾意拍梯間情慾戲，除咗因為外國唔少屋企都有樓梯外，仲有可以大玩唔同嘅體位，想知點玩嘅話，睇過今次嘅推介作，相信會學到嘢，尤其搵嚟一班好色熟女演出嘅《Beautifully Stacked #12》更係精彩無比。