傳演唱會「姜神合體」︱姜濤粉絲罷睇抗議　直斥AL菠蘿雞

男團MIRROR共16場演唱會尚有5日就正式開鑼，不過近日竟鬧出罷睇風波！有傳姜濤跟「死敵」Anson Lo在演唱會將合體演出，兩派粉絲強烈反對，更激進得以「棄騷」來威脅主辦方。有人更在網上掀起洗版式罵戰，當中有歌迷言詞刻薄，以「菠蘿雞」來稱呼Anson Lo 。

MIRROR首個紅館演唱會發生墮屏意外近一年半，本月15日起將假亞博舉行共16場演唱會，各成員近日忙着「踩台」，粉絲則忙於準備應援物。兩大人氣王姜濤及盧瀚霆（Anson Lo，AL）屢傳不和，近日網上就流傳久未單對單合作演出的他們，將在演唱會破格合體，互唱對方歌曲。雖然消息未經證實，但已觸動兩派敵對陣營「姜糖」及「神徒」（姜濤及Anson Lo粉絲暱稱）的神經，齊向演唱會主辦方MakerVille施壓，在網上發起「反姜神合作大行動」以示不滿，直指這個安排「只有互鬧，沒有火花」，揚言若不取消此環節，將狠心發動「罷睇」行動。

有「神徒」在粉絲群組撰長文，認為「姜神合作」是自討苦吃：「這簡直是掏1,480元出來看着偶像再次被羞辱，更別說之後大機率會出現的、令人疲憊的網上輿論戰……MIRROR 12個人可以有729種不同的組合，為甚麼偏偏要選擇令大家都不開心的這種？我希望撈（Anson Lo）和這位隊員能保持安全距離，如果希望我們和平，就請不要再製造爭端，把他們推到風口浪尖上。」同時覺得主辦有意借兩人賣溫情或玩對決吸睛，純屬是消費偶像：「對盧瀚霆有甚麼好處，他既不能比他差，更不能比他好。」

嘲「神徒最叻造假」

至於「姜糖」同樣歇斯底里，留言指主辦方若果不聽訴求，惟有罷睇：「其實合體有邊個想呀！都知有Noise，不過只會令兩家粉愈嚟愈大火藥味。」有粉絲戥姜濤騎虎難下及被搶風頭而憤怒：「姜admin（姜濤群組中的名稱）冇辦法先至應承呢個合作。」同時大鬧Anson Lo是「菠蘿雞」，指姜濤已連續4次獲得「叱咤我最喜愛的歌曲」，人氣與對方難以相提並論：「真心唔建議公司今次安排最鍾意靠黐嘅『菠蘿雞』同佢合作，搶走我哋個仔啲Focus。」又質疑主辦方這個安排是出於Anson Lo人氣低：「其實公司係咪好想門票滯銷？定係擔心冇號召力，驚變廁所位，先夾硬加呢Part落去，神徒最叻造假，冇咁多真人入場，如果係咁不如Cut咗佢轉番畀姜admin Solo啦。」「姜神」兩派粉絲難得地目標一致，但有理性粉絲留言指「姜神合作」只是傳言，粉絲不應代偶像發表「委屈宣言」，又指開騷前兩派粉絲在網上互罵，只會破壞MIRROR一向重視的「團魂」。

其實「姜糖」與「神徒」之爭已長達兩年多，Anson Lo憑劇集《大叔的愛》爆紅後，人氣及廣告量直逼姜濤，兩派粉絲為「誰是香港第一頂流」而明爭暗鬥，每逢偶像生日，必定鬥粉絲人數及應援物資，甚或是頒獎禮亦要爭個你死我活。最激進一次，是兩人演出音樂會時，「姜糖」疑不滿Anson Lo擔任壓軸，睇完姜濤的演出後即拉大隊走人，令兩派粉絲不和升級。

據知姜濤及Anson Lo對粉絲互片大表無奈，皆因兩人參加《全民造星》時同屬一組，識於微時，感情深厚得經常攬頭攬頸，更有傳一度令經理人花姐有意見，下令兩人保持社交距離。雖然遭「拆散」又要承受外界種種輿論壓力，但他們未有割席，在熱播中的團體綜藝節目《MIRROR TIME》中，「姜神」不時並肩而坐，有講有笑，依然友好。