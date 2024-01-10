星玄｜背後好老公力撐！楊茜堯拍劇認真嚇親網民

今日係1月10日農曆十一月廿九，是日最旺生肖係羊，冇煩惱，運勢佳，愛情事業兩得意。「羊女」楊茜堯2016年同羅子溢結婚後，育有一對子女，一家四口幸福美滿。近期復出拍劇嘅楊茜堯，現正忙住拍新劇《黑色月光》，屋企兩個小朋友就由老公羅子溢照顧，而上個月月中，正是細仔生日，作為媽媽嘅楊茜堯無論幾忙都抽空，提早為囝囝慶祝，仲喺社交網大晒全家福，楊茜堯真係愛情事業兩得意，又有羅子溢呢位「神隊友」幫忙湊仔，咁就可以專心拍劇。

之不過，楊茜堯早前竟被網民捕捉到黑面嘅畫面，仲被上載到網上，嚇壞一眾網民。事源有網民於廣州一間百貨商場內巧遇楊茜堯，驚見她面無表情且微微抬起下巴，與女店員面對面，有點似是發惡的模樣，網民便即時拍下兼放上網，不少網民看到相片後均紛紛表示：「感覺下一秒佢就要冚個店員一巴掌啦」，更有網民貼上楊茜堯於《宮心計》中姚金鈴的相片，十分爆笑，原來楊茜堯只是正在為新劇《黑色月光》進行拍攝，並非存心為難店員。

至於今日幸運星係射手座，運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。內地流量小生王鶴棣憑《流星花園》、《蒼蘭訣》等劇集火速爆紅，成頂流男神。而去年底，佢同流量小花白鹿主演嘅《以愛為營》，自播出後掀起唔少熱話，嚟緊佢將與內地「四大甜妹」之一嘅田曦薇合演新劇《大奉打更人》，劇集雖未播，就已令唔少粉絲劇迷期待，王鶴棣年紀輕輕，就已經可以喺內地娛樂圈中佔優勢星途無限呀。