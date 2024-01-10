【是日通勝】

農曆十一月廿九

癸卯年 乙丑月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍

忌：詞訟、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：08、26、15

幸運顏色：淺色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

金牛座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

雙子座：機會與風險同在，投資前，務必權衡利弊。

巨蟹座：做人要懂感恩，趁順境時報答對你好的人。

獅子座：錢財乃身外物，勿因金錢問題而迷失自己。

處女座：享天時地利人和，趁勢追夢，勿浪費時光。

天秤座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

天蠍座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

人馬座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

山羊座：謀事遇阻力，若發現問題一定要問個明白。

水瓶座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

雙魚座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 冇煩惱

（跌）兔 有意外

鼠：健康運欠佳，思緒亂，易有失眠問題。

牛：工作運平平，不應把所有事都攬上身。

虎：發火會傷肝，保持心平氣和有利健康。

兔：是日沖煞，遇突發事故讓你束手無策。

龍：易惹是非，與人溝通勿用命令式口脗。

蛇：財運下降，投資圈套多，需提高警覺。

馬：提防病從口入，盡量少吃高脂肪食物。

羊：運勢佳，愛情事業兩得意，沒有煩惱。

猴：多勞多得，專注事業發展，有利可圖。

雞：受伴侶質疑，多溝通可避免矛盾升級。

狗：事業運一般，或有出乎意料的事發生。

豬：財運特別好，有經濟能力應多做善事。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

選購年花宜忌

農曆新年的節日氣氛熱鬧，其中最好的活動便是逛年宵了。很多家庭都會在逛年宵時選購年花及賀年布置回家擺放，然而要注意年花擺放方位及揮春內容，兩者對家宅運會造成影響。

‧年花之吉利方位

龍年九紫當旺財星在西南（有利財運及喜事）：宜用果實或大葉類，並以泥種為佳，如五代同堂、年桔、富貴子、牡丹、水仙。

龍年一白桃花星在正東（有利人緣及桃花）：宜用鮮花類，如蘭花、桃花或各式鮮艷花卉。

龍年四綠文昌星在西北（有利讀書及工作）：宜用常綠類，如富貴竹或各種象徵步步高陞的植物。

其實只要自己喜歡，大部分植物都可以擺放在家中。不過，要注意有刺的植物，例如玫瑰和仙人掌等，如放在家中的桃花位（龍年在正東），便很容易惹來「桃花劫」。另外，每年的五黃災星（龍年在正西）及二黑病星（龍年在東南）之方位也切忌擺放植物，以免催旺病氣，反而得不償失。

‧貼揮春宜忌

第一，不可把紅色的揮春貼在龍年的五黃災星（正西）及二黑病星（東南）的方位，因為此舉會加強這兩顆病星的力量，尤其以五黃災星為甚。

第二，揮春的字不宜與流年的生肖相沖，否則有犯太歲之象。例如流年為龍年的話，不應貼上有「龍」字或相同諧音的揮春，如「龍馬精神」、「龍鳳呈祥」等等。