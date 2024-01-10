洪嘉豪靠MV女主角帶入戲

歌手洪嘉豪（Kaho）剛推出2024年第一首新歌《黑玻璃》，單曲封面被指令人有漫畫《頭文字D》的感覺，原來MV真的去到漫畫中的賽道拍攝，讓愛車的Kaho可以自肥大過車癮！團隊更挑選幾個要攀山涉水才能夠去到的靚絕景點，除了新海誠的動畫《你的名字》中描繪的日本長野縣諏訪湖，更登上日本「百名山」之一的霧峰最高峰、位於海拔1,925公尺的車山神社取景。

該歌曲之MV甜度十足，一反Kaho過往MV的慘情情節，而Kaho也大讚女主角：「女主角Ocean 其實本身係一個中文教師同時都有參與一啲演員嘅工作，今次其實我好多謝佢，因為好多時其實我做一啲甜蜜啲嘅鏡頭我都會有啲尷尬，但反而佢今次係lead住我，所以今次合作非常之咁順利。」問到拍互動係咪史上最親密的一次？他謂：「其實可以咁講亦都唔可以咁講， 因為之前《逆時車站》個MV都有啲頭貼頭、比較近少少嘅鏡頭，但今次可能就再多咗啲擁抱嘅身體接觸，咁講都ok嘅。」

新歌早前獲世一劍擊手張家朗分享，對此，Kaho表示：「引起回響可能係因為今次我拍MV揀嘅車係一架識車之人都會Respect嘅，我都見到張家朗哥哥有分享到，因為以我所知佢都有玩車嘅，可能係因為咁而得到佢既Repost啦，我都有同佢Say咗個Thank you，大家都叫做因為車而認識咗，希望有機會可以認識佢啦！」