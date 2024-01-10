預知姨媽病危　李璧琦學懂珍惜最後時光

歌手李璧琦近日推出新歌《向明日乾杯》，希望藉音樂治療心靈。璧琦透露自2022年10月開始修讀心靈治療課程，課程中她回想起小時候的一個夢：「我夢見龍捲風將全家福捲爛咗，第二日起身父母就同我講要離婚，當年好自責，覺得因為發咗呢個夢而搞到父母離婚。課程中我決定打我心扉，之後竟然發夢見到姨媽病危，起身致電對方，佢真係身在醫院。」

這個預知夢令璧琦相當痛苦及傷心，後來她了解到夢境是要提醒她好好珍惜跟姨媽相處的最後時光：「於是我叫齊所有親人為姨媽慶祝92歲生日，雖然當時同佢喺言語上未能溝通，但當我哋一齊唱歌畀佢聽嘅時候，佢可以跟唱到開頭幾句，原來言語上做唔到，但音樂係可以溝通到，呢個成為咗最後又最美麗嘅畫面。」

去年10月璧琦為新歌拍MV，拍完第二天就收到醫院的通知，姨媽走了，她坦言：「如果佢早一日走，我諗我已經拍唔成呢個MV。」她稱覺得上天為她提早了一年時間為姨媽的死作心理準備，否則她不能支撐得住，她說：「姨媽係我人生中重要嘅人，以前拍喊戲，只要我諗起如果佢離開我，我就會喊出嚟。」她指經過疫情，雖然很多人身體是康復了，但心靈卻仍然千瘡百孔，她有感音樂的力量，希望聽眾能透過她的新歌得到治愈。