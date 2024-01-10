冬日羽絨穿搭技巧　輕鬆散發時尚感

羽絨外套已經是冬天的實用單品之一，參考以下的穿搭技巧，保暖又時尚。（互聯網）

提到冬日最佳保暖禦寒衣服，一定少不了羽絨外套，雖然香港的天氣偏和暖，較少日子會用得上，但不少港人都喜歡冬天出國旅遊和滑雪，羽絨一定能大派用場，不過有許多女生擔心，穿上羽絨會令身形變得臃腫而難以駕馭，其實只要穿對方法，羽絨都能穿出不顯腫又時髦的造型。

1.高腰牛仔褲

無論是甚麽造型，高腰牛仔褲永遠能打造出顯高的身材比例，穿上蓬鬆、長版的羽絨外套的時候，更需要高腰褲凸顯腰線，貼身的剪裁更佳，藉此凸顯被厚外套蓋住的曲線，不會讓身形看起來過於臃腫或矮小。穿搭示範可以參考韓星李多熙，她在白色羽絨外套下，穿上淺灰色羊毛上衣，下身搭配一條修身的直筒牛仔褲，由此穿出「上寬下窄」的造型，百搭又保暖。

2.短裙/短褲

穿上蓬鬆長版羽絨的時候，下身可配搭一件高腰短裙，營造出「下半身失蹤」的視覺效果，又能凸顯雙腿線條，例如女團IVE成員張員瑛，早前以下半身失蹤的羽絨造型現身機場，纖細的長腿與寬鬆的羽絨大衣形成強烈對比，顯瘦效果滿分！不過在大冷天的日子並不適合露出雙腿，怕冷的女孩建議內搭一條膚色或黑色保暖絲襪，避免着涼。

3.選擇修身剪裁

羽絨的剪裁同樣十分重要，不少女生害怕穿着寬大又漲卜卜的羽絨大衣，現在市面上也有不少設計修身又顯身形的剪裁，例如有「國民初戀」之稱的秀智，早前出席活動時穿着一款細絎縫的長版羽絨衣，為造型增添優雅氣質，而羽絨上更有腰帶設計，同樣有增高感。另外，選擇深色羽絨亦能做到顯瘦效果，穿上後不必擔心身材比例走樣。