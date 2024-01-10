林家棟ready謝票　彭于晏擇偶冇條件：我這個年紀…

影帝林家棟、男神彭于晏（Eddie）、劉雅瑟、任達華和朱鑑然等昨晚（9日）現身九龍塘出席電影《潛行》慈善首映禮，吸引粉絲和途人逼爆兩層商場，場面墟冚。大會特別給同是一月壽星的劉雅瑟和朱鑑然送鮮花，全場合唱生日歌送祝福。林家棟與劉雅瑟合作過《智齒》，笑指上次她要求他，今次雅瑟卻做了大佬的老婆，取笑她變了「叛徒」。Eddie全晚變了風頭躉，台上獲不少女嘉賓邀合照。

電影內地票房報捷突破3億人民幣佳績，林家棟和Eddie受訪時稱，希望愈多愈好，但口碑更加重要。內地謝票已跑足11場，家棟笑言已換定鞋準備香港謝票，Eddie未知香港謝票行程，視乎有無機會。家棟是演技擔當，Eddie被指顏值擔當，有內地司儀更催Eddie「脫單」，他笑謂：「目標是今年脫單，有目標就一定成功，型一點講都是專注工作，隨意吧！（現可有女友？）要專注宣傳。」Eddie沒有定下擇偶條件，一切隨緣，講笑：「我這個年紀不要有太多選擇，談得來最重要，這行好難結識異性，除非離開這行才可認識女生。（喜歡運動型女生？）Ok呀，運動對健康身體好，鍾意滑雪都好。」他即時臉向鏡頭為自己招親，搞笑說:「歡迎大家。」

林家棟稱有考慮過唱電影主題曲，但擔心影響大家的觀感。Eddie唱歌不錯，也出過專輯，卻指出完專輯後便沒有機會再唱歌，笑謂還是努力做好演員，若票房及口碑好，也希望將來能原班人馬再合作拍另一故事。