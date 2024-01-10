KCMG全力支持：仁濟慈善盆菜宴　響應「夜繽紛」 破紀錄筵開650席

仁濟醫院董事局成員聯同荃灣區各官員、盆菜宴籌委會成員及一眾合辦與贊助單位合照留念。（客戶提供）（客戶提供）（客戶提供）

「仁濟慈善盆菜宴」今天晚上假荃灣沙咀道遊樂場盛大舉行，破紀錄筵開超過650席，入場人數共6,500人，場面熱鬧。

為與眾同樂，一同夜繽紛及籌募更多善款，大會特別邀請《中年好聲音》及《中年好聲音2》歌手包括羅啟豪、龍婷、曹敏寶、王賢訊、譚輝智、顏米羔、安雅希、陳蒨葶及劉可為大會獻唱金曲，以悠揚歌聲答謝善長支持。

是次活動由仁濟醫院主辦，屬「仁濟慈善雙週2023」的重點活動之一，活動邀請得民政及青年事務局副局長梁宏正BBS太平紳士擔任主禮嘉賓。疫後復常，今年再次號召荃灣多個地區團體合辦，包括圓玄學院、荃灣商會、荃灣鄉事委員會、馬灣鄉事委員會、荃灣各界協會及新界社團聯會荃灣地區委員會。籌備多月，集合了荃灣各界力量，成績斐然。

仁濟醫院董事局副主席暨大會主席方力浩先生致歡迎辭時表示︰「盆菜宴是獨特的傳統文化，不但可以體現人與人之間的『和睦』，更藉著是次機會推動夜經濟，營造夜間活動氣氛，所以今晚吃完盆菜可以到附近商場逛逛及消費，支持香港。」

大會執行主席邱錦平先生BBS, MH則表示︰「轉眼間，活動已踏入第14個年頭，疫情後首次回歸沙咀道遊樂場舉辦，得到一眾街坊好友的踴躍支持，令今晚筵開的席數打破歷年紀錄， 座無虛席，希望大家一同延續『仁濟盆菜宴』的傳統，繼續支持我們，一同行善積福。」

現場氣氛熱烈，歡聚之餘同時為「仁濟贈醫施藥基金」(下稱：基金)籌募經費，一舉兩得。基金於1998年成立，發展之初旨在為老弱及經濟有困難的人士提供免費的中醫藥服務。近年來，基金資助的範疇已趨向多元化，除原有的中醫服務，更會為有需要的牙科及眼科服務使用者提供折扣優惠，與及提供不同形式的資助給有特別需要之人士。去年度曾接受本院贈醫或 贈醫施藥優惠的超過48,000人次，當中包括本院七間中醫診所、綜合醫療中心及十間牙科診所及眼科診所服務等。除了醫療服務之外，基金亦透過講座、義診及探訪等活動向區內人士免費派贈保健湯包。