馬浚偉暫別幕前做好新工　首日上任即宣布2月有搞作

藝人馬浚偉今日（10日）約早上8時45分現身新城電台，首日以首席營運總監身份履新，西裝筆挺、手持公事包及咖啡的他，左手戴著為紀念爸爸的玉戒指，他先停步給在場守候的傳媒拍照，新城廣播有限公司總經理（商務及市場拓展）梁耀宗亦有親身到門外迎接。馬浚偉之後接受訪問，他坦言要暫別幕前工作：「其實依家都仲有好多朋友邀請，不過幕前工作我暫時唔會做喇，想全心做好新城呢份工作，工作量係大嘅，我個崗位要兼顧嘅事情好多，我亦都睇到好多令我振奮嘅空間，點將新城所有台做得更好？對我嚟講好有挑戰性，同埋好興奮，可以將我過去學過嘅嘢擺落新城。」

他透露今次出任新城廣播有限公司首席營運總監，始於在去年11月演唱會舉行時：「用咗兩個星期同新城嘅董事局得到共識，其實件事都幾急，不過我又唔會用急，係覺得上天安排好有趣，所以我同成個董事局都覺得件事好得意，點解可以咁順利咁快，亦都好感激有呢個機會，同管理層好有默契，都算係我自己嘅範疇。」問到新城方面為何會找他？他指細節不便交代，但笑言自己早在1993年入行時已來過新城，又強調事情發生得很快：「所以12月嗰陣同大家講我有其他決定，包括我要重組所有工作，同一直做得好開心嘅港台請辭，雖然港台係合約形式，但都好多謝佢哋包容，另外更加重要嘅係我自己嘅業務，我全部都要放手交晒畀屋企人同管理團隊，包括我嘅學校、教育嘅嘢，製作同咖啡生意，全部我都唔參與，但就保留返公職同學業。」

雖然工作繁忙，但他表示即將會有新的公職出任，他認為公職大部份都很有意義，故不捨得推辭，笑言自己於時間管理上處理得幾好，而為了專注新的工作崗位，他亦已向大學和神學院請了3個月假。談到待遇？他以「很舒服」去形容，因為集團大，福利也比較完善，工作中的挑戰也很吸引，他又指薪酬並非首要考慮，最重要是於這個崗位中能做甚麼：「我鍾意挑戰，同埋我想喺唔同崗位做更加多嘅嘢。」他笑指自己已很久沒有當全職工作，問到有否當過上班族？他說：「緊係有啦！（幾時？）一畢業就做，我出咗嚟打咗5年工先入娛樂圈，入咗娛樂圈30年，之前TVB對我嚟講又唔係上班族嘅感覺。」

他表示新城未來會有很多大計，感激CEO給予很大空間，透露會在2月份舉行新聞發佈會及節目巡禮，他直言新工作沒有壓力，自己亦曾跟不同機構合作過，在新城也有很多認識的朋友，於較早時亦已聯絡過薛家燕、葉文輝及范振鋒等好友。