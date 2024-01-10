【簡潔生活學】想慳錢！要由源頭做起

政府早於1998年已推動廢物回收，並設立三色廢物回收桶，即是將廢紙、金屬、塑膠進行分類回收。時至今日，大家都已很熟悉，但4月1日起實施的「垃圾徵費」，又是否清楚怎樣一回事呢？有些市民為免到時要付一大筆垃圾費，早兩個月已開始大掃除。

其實政府推出這項措施，是以「污染者自付」原則，簡單說，就是「掉得愈多垃圾，要畀愈多錢」，希望鼓勵市民「源頭減廢」，令垃圾棄置量大大減少。

至於點收費？主要分為兩種，第一種是「按袋或標籤收費」，即是掉垃圾前，要使用指定的膠袋或標籤，「垃圾袋」分9種大小，容量介乎3公升至100公升，價錢由0.3至11元不等，估計3至4人家庭，每日會使用1個10公升（1.1元）或15公升（1.7元）的垃圾袋，以此推算每個月掉垃圾開支大約30至50元左右。

第二種是按重量，適用於要送到堆填區棄置的大型垃圾，例如傢俬等。

每個月多付50元，對部分低收入家庭來說也是種壓力，若然可以「慳錢」又做到源頭減廢，絕對是雙贏局面，以下一些小貼士不妨參考下。

1.廚餘回收：家居垃圾最難搞是食物殘渣，因為有異味及容易孳生細菌，只好每日清垃圾，而目前有多個公共屋邨已設立廚餘機，到時可將廚餘直接送到這些回收點，環保又可減少垃圾，一舉兩得。

2.自備購物袋/食物盒/餐具：減少取用任何有包裝的盒或袋，支持「裸買」，變相減少增加垃圾機會。

3.捐贈或送到「綠在區區」：一些小型電器，假如仍可使用，可考慮捐予慈善團體或送到「綠在區區」作回收。部分更設有「儲積分換禮品」，例如：米或食油等，省錢之餘更可換成日用品，非常實用。

想減少垃圾，最重要是由源頭做起，例如：購物前想清楚是否需要、減少拿取不必要的用品，以免食物過期、雜物堆積，最終淪為垃圾。

Profile：Kitty Wong

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