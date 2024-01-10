S.H.E不和？傳Ella老公攪屎棍　背後捅Hebe刀

台灣女子天團S.H.E成員Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）情同親姊妹，據台媒爆料，近期有部電影搵Ella及Hebe一同演出，而之所以睇中二人，係因為兩人私下感情要好，想佢哋喺片中能自然詮釋姊妹情誼，加上二人知名度，勢必會造成話題！

不過，據傳Ella老公賴斯翔曾向劇組婉轉表示，若要Ella演出男人婆角色係冇問題，反而搵Hebe做「女一」，佢擔心對方曾因食意大利粉貼文遭網友質疑有台獨傾向，佢怕若該片進軍內地市場時會受到影響，疑似喺背後挑撥。

對此傳言，Ella經理人公司「勁樺娛樂」回應：「子虛烏有，也從未有過這樣的邀約。」而S.H.E三人結束同前東家華研唱片約滿後，各自成立個人工作室，其中Ella成立嘅「勁樺娛樂有限公司」就係由佢老公擔任負責人，親自負責Ella演藝工作。此前，賴斯翔原本係國際消費用品品牌台灣事業部總經理，有傳當年佢接手部門後業績變差，佢就決定因「生涯新規劃」改做太太經理人。

不過，賴斯翔多年前就爆出諸多令人反感嘅行徑，喺行內樹立唔少敵人，包括賴斯翔激嬲合作多年嘅執行經紀及助理，導致對方憤而離職；Ella曾有同事原想藉人脈，將佢推往電影界發展，但賴斯翔以「老婆是Ella，要不要演出由他們決定」為由拒絕試鏡，斷送Ella演藝之路等。