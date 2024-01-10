AARP影視獎提名公布　羅拔迪尼路捲土重來再戰羅拔唐尼

《金球獎》日前舉行，其中「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑話題傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）擊敗大熱門《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）的「老戲骨」羅拔迪尼路（Robert De Niro）捧走最佳男配角獎。而兩位巨星將會在美國退休人員協會（AARP）雜誌主辦的《第22屆年長人士電影頒獎禮》（MFGA）中再次爭獎！

兩位羅拔於MFGA同獲最佳男配角提名，與電影《可憐的東西》（Poor Things）兩位男星威廉迪福（Willem Dafoe）與「變形俠醫」麥克韋化奴（Mark Ruffalo）等爭獎。

此外，奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）亦憑新作《大叔夢中人》（Dream Scenario）再戰《滯留生》（The Holdovers）出爐金球影帝保羅基安馬提（Paul Giamatti），2人繼《金球獎》之後再爭影帝寶座。

至於電視獎項方面，珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）就憑《晨早直播室》（The Morning Show）繼《金球獎》後再獲最佳女主角提名，與《破案三人行》（Only Murders in the Building）的梅麗史翠普（Meryl Streep）等爭獎。