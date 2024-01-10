賴慰玲出軌蕭正楠仲自認「正印」：好似偷呃拐騙

藝人蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲等一眾《奔跑吧！勇敢的女人們》的演員，今日（10日）出席劇集拜神儀式 。劇集中，蕭正楠和吳若希將會飾演一對夫妻，賴慰玲則會演蕭正楠的出軌對象。蕭正楠指劇中他的職業是直播帶貨，拍網劇的藝人兼製作公司老闆，而吳若希在劇中的角色曾經出道做藝人，但自從懷孕後便專心做人妻，她形容自己今次自己飾演的角色是一位「蠢女人」，又談到扮演夫妻的二人在劇中沒有親密場面，蕭正楠稱暫時唔會有太多篇幅，喜劇為主。

問到吳若希是不是自《香港人在北京》擔任女主角後就頻頻有劇拍？吳若希說：「唔算嘅，因為每套劇都之前就已經拍咗。（係劇入面同賴慰玲有冇鬥？）咁又冇。（今次劇集有冇影射成分？）冇啊，我冇影過情色照，但劇入面嘅角色有。」而蕭正楠則大讚吳若希在《香》劇表現：「係得佢先有呢個特色，佢唔係啲好專業演員嘅表情，但係佢啲表情例如突然間碌大隻眼，觀眾會鍾意呢啲。」還回憶起10年前和吳若希合作的劇集《倩女喜相逢》，指當時的吳若希像個傻妹，經常笑不停。吳若希亦憶起當時蕭正楠對她說過的笑話：「佢嗰時問我『你知唔知烏蠅最鍾意咩？』我話『咩？』然後佢答我『屎』，我嗰時諗緊佢係唔係話緊我係屎？不過我其實OK嘅，但我記咗10年。」又指當時拍劇，吳若希因家庭關係而情緒低落，但蕭正楠會拍膊頭，給她無聲的安慰，並分享今次《奔》劇裏蕭正楠有一個長髮造型極似鄭伊健。

同場的朱敏瀚和賴慰玲，賴慰玲稱她是第一次做「小三」，又指小三「唔易做」：「其實佢本身係大婆，因為我同蕭正楠係劇入面係拍拖先。」透露劇中她會親自穿上學生校服扮學生妹：「因為個一場戲係講回憶以前學生時代，咁我就自己扮番，我好擔心，嗰日試造型，我覺得自己好似做緊偷呃拐騙嘅嘢，但啲同事又話OK。」又透露她和蕭正楠在劇中會有摟摟抱抱、親額頭等橋段。

而朱敏瀚在劇中主要負責為蕭正楠打造「愛妻」形象，與吳若希有若隱若現的感情線，又指和賴慰玲相識近五年終於有正式合作的機會：「識咗咁耐都冇乜合作，就算演同一部戲，都冇乜對手戲，今次終於可以同賴慰玲講到嘢。」透露今次劇集的特別之處是會播放以前他自己和蕭正楠在無綫拍劇集的真實片段，問到以前有沒有黑歷史？賴慰玲說：「冇啊，20年前我同蕭正楠合作過舞台劇，嗰時我中五會考放榜，佢見到我仲安慰我。」