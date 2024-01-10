變形魔鬼魚Aperio　引領風潮

對熱愛海洋的朋友來說，乘遊艇出海度假是難以抗拒的樂事，唯一顧慮是生態會因此遭受多少影響。如何在享樂與環保之間取得平衡？最常見的一招就是借助風的力量！今次介紹的概念遊艇「Aperio」，除了利用風力來驅動，還可按需要於瞬間變形，讓船主享有媲美浮島的偌大活動空間。

形態獨特

以拉丁文命名的雙體帆船遊艇「Aperio」，由法國船厰VPLP Design與設計師Patrick le Quément共同開發。由預想圖所見，長46米的「Aperio」，船身顏色用上清新的抹茶綠，十分切合其注重環保的設計理念。從側面看，預計以鋁材打造的船體，顯得相當纖薄；若從高處望去，它的造型有點像擁有翼狀鰭的魔鬼魚，線條充滿動感，可以想像其航行姿態跟海魚一樣優雅。

變形空間

「Aperio」的最大賣點莫過於船上空間的靈活多變，航行中和停泊時，外觀截然不同，能在瞬間由帆船遊艇變成一座漂浮小島，滿足乘客的各種需求。兩側舷牆能向外打開，提供額外的起居空間；後甲板設有可移動平台，能按需要降低至水平面，並於兩個船體之間形成威尼斯橋樑（Venetian bridge），方便通往船上任何地方，而這個額外空間還能加入桑拿、健身等設施。

綠色航行

性能方面，「Aperio」採用混合柴油電力推進系統，可實現靜音巡航，其雙翼帆桅則運用了團隊開發的Oceanwings帆翼風力推進系統，每個帆的面積達258平方米，其生態複合材料由亞麻纖維和回收得來的熱塑性樹脂合成，保留了剛性帆翼的空氣動力學特性，並減少了暴露在風中的帆面數量，效率是傳統帆具的兩倍。與此同時，它具備全自動、可摺疊和伸縮等特性，只需小量船員操作，使其餘船員能專注於服務乘客。