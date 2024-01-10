羅嘉良三奪視帝仍謙虛　大爆梁朝偉TVB化妝間待遇

曾三奪視帝嘅羅嘉良曾被封為「TVB一哥」，最近佢在接受內地節目《魯豫有約》時，被主持人魯豫問及此事，佢就謙虛感謝呢個封號，原來係因為陳豪有一次接受訪問時，形容羅嘉良係「TVB的一哥」，所以個名先傳開去：「我覺得這些都是一個形容詞，謝謝他們的這樣說，可是我還是要把我的戲演好。」佢回憶起1998年憑《天地豪情》第二次成作為視帝，角逐嘅演員有歐陽震華、林保怡、吳啟華同古天樂，競爭激烈到似足「神仙打架」。

羅嘉良又提到自己喺TVB時，唔會覺得紅唔紅有咩變化：「因為我們比如說《難兄難弟》也好，哪部劇正在放的時候，我們都在TVB拍劇，都走來走去，然後在化妝間有電視機，只會覺大家都在看呢，也挺好看的，然後笑的很開心，然後大家也會說『嘩，你那場戲想笑死人嗎？』就是像一家人，我們不會說『嘩，你現在很紅』不會。」

仲大爆即使係影帝梁朝偉，爆紅後喺化妝間嘅待遇都一樣：「梁朝偉照樣去排隊化妝的，他已經紅了，沒有特權的。」佢提到喺TVB17年拍咗60套劇，被訓練到好多嘢都會做得到：「例如說準時，對白要熟，對白不熟很快就會傳出去，你就很快會完蛋了。我不希望聽到有一句話說我不好，就盡量做好一點，比如說我不但是準時，我肯定會早到。」