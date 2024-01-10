吳保錡拍節目「自肥」跑馬拉松　好友柳俊江參與拍攝成遺作

「宇宙天團」ERROR成員吳保錡、藝人李炘頤、蔡寶欣（Pony）、米露迪及曾贊學今日（10日）為ViuTV全新節目《公司冇逼我跑馬拉松》宣傳。節目拍攝歷時一年，記錄了藝人於一年內，為挑戰台北42.195公里馬拉松賽事的籌備和訓練過程，並將安排於本月15日首播。

眾人於台上分享過程點滴，當中保錡透露之前拍攝《花姐ERROR遊》時，不慎弄傷腳令韌帶撕裂，至今仍未康復：「其實一直冇停過練習，呢啲職業性勞損冇得好，惟有一直強化自己肌肉，大家唔好再掛住撳手機，要令自己今日勝過昨日，不過如果你唔想勝過自己就繼續撳手機。」至於Pony就表示臨比賽前因腳甲倒插要做小手術，令自己少了時間訓練，幸最終能成功挑戰賽事。於遊戲環節時，當司儀蔡宛珊問到若跑馬拉松時，情願選擇遇到肚瀉抑或扭傷腳？Pony選了肚瀉，她笑謂：「我見好多人跑馬拉松都試過瀨出嚟，所以我情願瀨。」保錡即笑指她可成為首位跑馬拉松「瀨屎」的藝人。

保錡受訪時坦言節目拍攝了近一年，是ViuTV 一大突破，感謝所有台前幕後工作人員付出努力，又對期間與好友成立了自己跑會，由最初十多人，發展至今天過百成員感到高興：「我覺得全港市民一生人都可以試一次跑馬拉松，係一個苦行僧嘅修煉，當你經過呢個修煉，你嘅想法同生活都可能有另一個層次。」

談到早前離世的前主播柳俊江亦有參與節目拍攝，他表示對方會在其中一集出現，坦言得悉對方離世消息感到惋惜：「唔開心一定有，之前喺社交網都分享過佢對我嘅改變。」他表示會永記與對方相處的點滴及對他的改變，又指對方的私事不想探究，大家訓練期間時主要討論跑步事情，未人談私人事：「私底下都有見面，但主要傾運動嘅突破，同點樣將跑會再擴大，其實佢係超級無敵正面，嚟緊我都會拍更多正能量嘅片繼續落去。」問到會否幫忙處理對方身後事？他表示對方親人會處理。