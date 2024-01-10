本日日本：Hello Kitty全新雜貨系列　玩轉傳呼機「摺機」

日本人氣連鎖雜貨店Thank You Mart以價廉物美見稱，店內大部分商品只賣390日圓（連稅429日圓），並且經常和人氣角色搞聯乘，所以一直有大班捧場客。該品牌即將與剛過50歲生日的Hello Kitty合作新一波聯乘，推出共16款帶有平成及令和懷舊風格的家居雜貨系列，讓Kitty迷感受昔日時光。新系列的商品之中，最焦點莫過於採用傳呼機造型的證件套，及以傳呼機及「摺機」為造型的匙扣，對於有一定年紀的朋友肯定勁有Feel。此外還有利用於2000年爆紅的被子設計（Quilt Design），炮製出捲髮器收納袋及唇膏袋。還有以於平成年代甚得女生歡心的千鳥格配搭花花圖案所設計的書型收納盒、鏡子、梳子及唇膏袋等，配搭醒目的Hello Kitty頭像圖案，統統令人想據為己有。此系列所有產品各售429日圓（約HK$23），1月12日分批於Thank You Mart門市及網店登場。