郭柏妍喪鬧老千男友「正一廢柴」　玉女形象崩壞

藝人郭柏妍（Rosita）在無綫劇集《妳不是她》中飾演洛妍，昨晚（9日）一集主動向世軒（林景程飾）示愛的Rosita，在今晚（10日）一集中將撕破「小鳥依人」假面具，露出窮兇極惡真性情，天使與魔鬼反差甚大。

Rosita這次角色甚有突破，面對世軒時，不但全程看似人畜無害，更嬌嗲味濃經常如小綿羊般向世軒撒嬌；不過今晚一集，老千身份敗露的洛妍將露出態度惡劣真性情，除會與夏莉（馮盈盈飾）大打出手，更會喪鬧老千男友，其中一句「正一廢柴」更是鏗鏘有聲，完全擺脫了郭柏妍固有的乖乖女形象。

昨晚Rosita將雙腳擱在林景程大腿撒嬌一幕更是引爆熱話，她除了獲讚顏值爆燈、嗲功一流，修長美腿亦大受關注。談到相關床戲，Rosita坦言是一大突破：「我冇試過拍呢類情景嘅床戲，都好多謝監製全程guide住我哋點做。」Rosita又透露今晚將會怒摑林景程，並笑言十分感激對方：「好多謝佢嘅信任，同埋辛苦晒佢塊臉，都想同佢講聲唔好意思。不過打完佢之後，我就開始掌握到拍劇點樣打人可以一take過。」

雖然劇中鬧人打人唔使本，但Rosita坦言平時很少與人吵架，今次為了投入角色只能辛苦親弟做「嗌交替身」：「我會有事冇事都搵啲嘢同佢鬧吓交，所以都要趁呢個機會同佢講聲對唔住，但我覺得嗰排我同細佬感情反而突飛猛進咗。」