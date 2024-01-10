鮮娛糧｜梁凱寧騷逆天長腿　獲網民封新聞女神

視后大熱「新聞女王」Man姐佘詩曼，大家都認識，那麼新聞女神呢？雖然很多人會說是林婷婷，或者是前主播陳嘉倩，但真的揀的話必是會揀，已離開TVB多年的梁凱寧（Maggie）。現年31歲的她，最近她為香港電台拍攝醫學常識節目，在花絮照片及影片中，可見她樣子不但甜美如昔，她的逆天長腿更是搶盡眼球，網民都大讚她是性感尤物，連她身旁的林醫生都忍不住望到要托眼鏡。

其實Maggie也不時都會在自己社交網甫靚相，無論穿上盡顯玲瓏浮凸的旗袍，還是清爽涼快的吊帶裙，都掩不住她前凸後翹的曲線身材，被封作新聞女神也是當之無愧。

但女神都有很多種，有像梁凱寧般「長腿」的，也有「巨胸」的。現年28歲的陳昭煊（超酸），參加ViuTV節目《全民造星IV》出身，更進身總決賽第12名。

近日她在社交網分享旅行照，她一手捧着大椰青，但網民的視線都盡放到她「中門大開」的位置上，她超豐滿上圍，令網民都驚嘆：「Wow⋯仲大過個椰青」，雖然超酸有如此好條件，但她在造星比賽後卻沒簽ViuTV，而是選擇自資岀歌，並加入娛樂網台成為藝人，相信她的演藝事業，絕不會止步於此，期待她多拍旅行節目，多見她的好身材。