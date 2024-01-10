薛家燕自爆桃花運旺盛　麥玲玲：佢需要有新鮮感

藝人薛家燕、陳懿德、李丞責、麥玲玲等人今日（10日）為《2024風生水起》進行錄影拍攝。堪輿學家麥玲玲問薛家燕2024有甚麼大計？薛家燕自言自己桃花運旺盛：「當然希望家有喜事，個女嫁或者添孫都係開心事。（好想囡囡快啲嫁？）係，但佢話『媽咪你唔使理，預到岩會帶返嚟食飯』，我等緊佢餐飯。」隨後麥玲玲即場為薛家燕的女兒看命盤，表示薛家燕的女兒是有桃花，但她需要有新鮮感，好怕悶，不過接下來她將會有遠處桃花 ，問到薛家燕介不介意洋人女婿？薛家燕笑說：「冇所謂，因為我識講英文。」

講到娛樂圈2024運程，麥玲玲指從事唱歌或主持的人容易失聲，而姓「李」的人亦犯太歲，健康運較差，還提及屬牛、兔和龍的運程一般，容易有負面新聞，而屬老虎的人會經常跑動，聽後薛家燕付和說：「係呀，我今年已經跑咗三次。」

講到馬浚偉剛成為新城電台的首席營運總監，薛家燕指馬浚偉上任前曾有打電話和她聯絡 ：「佢有一日打電話嚟要我返去主持星期一至五，五日嘅節目，因為我平時淨係主持星期六，但我冇時間，所以推咗，我之後先知原來佢係上任，我之前完全唔知。」

同場另一位堪輿學家李丞責指今次節目主要負責外境拍攝，會親自落到香港多區與當地街坊來一個親密接觸，又言如果有時間夠集數會想到齊香港十九區，如果沒有機會就只好「微服出巡」。李丞責指他會回答街坊的問題，而大部分人都是問經濟方面的問題：「我成日都話香港係一塊福地，經歷咗咁多經濟變化都仲屹立不倒，而香港人嘅變通亦都係世界級。」

而講到娛樂圈，李丞責指出每十年會有一次巨星隕落，而2023年的港片在大陸的市場未如理想，希望新年可以有新道路，又言2024姓「水」字部的人在財運上會較好，而姓氏有刀字邊的小心受傷，另外姓氏草花頭的易有疾病。他亦有特別提到，從事舞台、唱歌、表演事業的要小心，舞台上容易有危險。