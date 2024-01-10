吳卓羲艷福無邊　周旋蘇皓兒陳欣妍之間

藝人吳卓羲（Ron）與馬志威、張建聲、蘇皓兒（Chloe）、栢天南、陳欣妍（Shirley）等主演的《反貪風暴之加密危機》將於本月25日上映，首次參與《反貪》系列的Ron於戲中飾演一名廉政公署（ICAC）首席調查員駱一峰，帶領一班下屬調查關於銀行利用加密貨幣做非法勾當的一宗案件。

Ron表示這次拍攝的打鬥場面竟然比扮演執法人員多，更直言最重要拍得有型 ：「我第一次加盟這個《反貪》系列，想不到做ICAC打得多過做執法人員。不過講到尾拍一個政府部門的故事，我覺得最重要都是拍得有型。」其中一場戲更需要在中環封路拍攝飛車場口，Ron對此亦相當興奮：「中環封路飛車就刺激，加上借了很多名車，封路拍攝時其實相當興奮，因為你平日不會站在告士打道中心，很難得是因為工作讓你有機會踏足一些平日不能踏足的地方來拍攝。」

除了這次特別多打鬥場面外，Ron在電影中的角色可以說是艷福無邊，周旋在飾演下屬兼前女友的Shirley和由Chloe飾演表面是塔羅牌師傅，實質是專業駭客。Shirley在戲中是一名又聰明又打得的ICAC調查員，不過由於不擅長動作戲加上要穿高跟鞋，Shirley花了不少時間為角色預備：「我心知自己在動作方面不是做一次就OK的人，加上現場的動作都是即學即做，所以我一定會在拍攝前或其他演員試著做的時候我就同步跟著做，人家做一次之後我自己就在旁練十次。」

眾演員在電影中都有動作場面，而其中一場比較驚險的是Ron和Shirley的對手戲。當時兩人在車中對戲，因為忽然急停車而令Shirley反應不及，頭部撞向玻璃，整個臉上都有玻璃碎，嚇得工作人員立即停機。而負責開車的Ron亦嚇一跳：「這場戲其實路程很短，離開鏡頭後就會叫cut，我開車衝前的力度亦稍為猛烈了點，我一停車Shirley的頭就『砰』一聲就撞到玻璃，幸好最後無事。」發生意外後Shirley表示有少少嚇親但覺得還好，更笑言意外得了「鐵頭陳」外號：「我覺得撞完沒事還可以繼續，但大家不知為何很激動，其實我不覺得痛，但工作人員說玻璃不知為何裂開，從此我就多了個花名叫『鐵頭陳』。」