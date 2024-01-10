鄺潔楹做家務零經驗　麥美恩水泵壞咗都識整

藝人鄺潔楹、麥美恩、宋芝齡和安德尊今晚（10日）參與由森美、馮盈盈和倪嘉雯主持的節目《HOME 即是識》。鄺潔楹和麥美恩笑言不清楚節目內容：「有馮盈盈係度，應該係問啲有知識嘅常識嘢，考吓啲邏輯咁。」而她們亦指在家居方面的知識，或多或少總會有。

問到二人有沒有做家務的習慣？鄺潔楹搖頭指家中大小事務有傭人姐姐會處理，而麥美恩則分享獨居經歷：「有一次我屋企個水泵壞咗漏水，然後我就即刻衝落去五金舖買咗啲工具返嚟，睇網上教學片自己換，仲有一次我個煤氣爐壞咗，啲水忽冷忽熱，我影咗張相打去煤氣公司嗰邊問，佢哋話我一個人用住先，應該冇問題 。」

她笑言對方應該是從相片見到只有一支牙刷，知道她是一個人住。隨後問麥美恩打算甚麼時候變兩支牙刷？麥美恩笑說：「我一直都有兩支牙刷，一支電動，一支後備手動牙刷 。」她又分享早前到加拿大幫她的哥哥們照顧六個孩子，稱自己當時簡直「筋疲力盡」，非常想回港開工，問到會否嚇怕她生小孩？麥美恩說：「又唔會，有好多種教法，但我一定唔會好似我哥佢咁教，我哥係放任佢。」

講到《萬千星輝頒獎典禮2023》，鄺潔楹指她沒有提名，故不會出席澳門的頒獎典禮 ，現時31歲的她笑指如果「最具潛質新人獎」早6年出現就好。而麥美恩則會到澳門出席頒獎典禮，她有份提名「最佳女主持」十強，又指今年錯過了拉票時間，所以沒有進行任何拉票活動。