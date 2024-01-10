Anson Lo化身折翼天使　獲周耀輝「加持」感榮幸

男圑MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）在最新單曲《MY LIFE》MV中化身折翼天使，更首次請得音樂人周耀輝為新歌謙上有詩意的歌詞，得到猛人「加持」，深感榮幸的他表示：「今次耀輝老師寫嘅詞，好中我心裏面嘅畫面，例如講折翼天使係忠於自己，想保持善良，喺路途上會受傷，但都會勇敢走以後嘅路，繼續去保持純真，同善待身邊人。當中用咗好溫柔嘅字詞，但寫咗一啲好強大嘅意義落去。」

為配合歌詞，在舞步設計同樣具畫面，他續道：「繼上次《Nah》後再同Beep老師合作，起初我同佢講想喺舞步上面有一種飄逸感，結果老師設計出好似成班天使起舞嘅舞步，中間仲砌咗幾隻翼出嚟，表達天使嘅翼，Powerful之餘都好似天使飛緊翅膀展翅嘅感覺，我好鍾意！」

單曲封面中，Anson Lo背向鏡頭露出一雙翅膀，為此他狂操背肌，他說：「我為咗呢張相操背，出嚟都幾滿意，睇相自己都Wow！辛苦係值得嘅，影之前係有不停提自己唔好偷懶狂做Gym。」拍MV、做Gym，再加上排練演唱會演出項目，他坦言感覺疲倦：「我好少認會攰，但近排真係好攰，特別係雙腳，之前都有喺社交媒體透露自己雙腳好痛，但我都逼自己唔好偷懶，尤其一啲必要做嘅行程，例如學唱歌，呢個係我堅持要做，因為我唔想自己退步：無論能力上，成個感覺我都係健康、Presentable嘅，所以好堅持做Gym，同埋曾經許下承諾唔好咁瘦、弱質纖纖嘛！我成日畀人覺得好似好瘦，所以都想厚實啲。」

踏入2024年，Anson Lo忙個人項目外，也要投入男圑MIRROR的巡唱，但出歌是一早定下的大計，他說：「今年會以跳唱為主，比上年出更多跳唱歌，因為好想試多啲唔同跳舞風格，例如上次《ON》節奏明快，今次《MY LIFE》完全不同風格。喺今年希望大家期待Anson Lo嘅作品，每一次知道我出歌，就係好唔同嘅嘢，會持續有呢種驚喜，Surprise大家。2024年會係好忙嘅一年，希望體能上會應付到！」