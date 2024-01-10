連詩雅學生妹Look晒長腿　羅天宇做潺弱書生絕食減磅

藝人連詩雅在無綫劇集《旁觀者》中任職社工Hazel，她在劇中更有多個百變造型，除了主力以斯文OL Look亮相外，還有學生妹、清爽居家服等，三大日常造型中，以學生妹Look最為亮眼，出名身材弗到漏的連詩雅，穿起短裙仔演學生妹完全零違和，一雙修長美腿更是相當吸睛。另外監製還為連詩雅打造了「野人服」，狂野的裝扮配襯清純的連詩雅，效果特別。

與連詩雅有大量對手戲的羅天宇，這次在造型上同樣有突破。為了演活「軟弱社恐學生哥」，監製分別為天宇打造了「薯Look齊蔭」及「堅挺All Back」兩大髮型，令天宇看上去截然不同。為了演活軟弱學生哥，天宇更不惜以近乎絕食的狀態極速減磅，希望看上去瘦弱一點：「監製開劇時已經話唔可以太大隻、要減多啲肥，感覺要弱啲。過去幾個月我都冇健身，每日都食菜同雞肉，已經幾個月冇食Pizza。」

連詩雅之前與天宇一起接受電視台訪問時，亦證實天宇「幾個星期冇啖好食」，並笑謂在天宇面前吃東西很有罪惡感，天宇聞言則「投訴」連詩雅很大力：「有場講我哋爭嘢，佢一嘢就將我推咗去好遠。」談到遭集體欺凌戲份，天宇坦言拍攝時因太代入感覺難受：「都幾唔好受，因為真係兩個人各撳一邊，再有人撳住我對腳，完全冇反抗之力。」

昨晚（9日）另一重點劇情，是練采文（吳若希飾）向阿魚（王敏奕飾）宣示主權，不過由於阿魚反應太大，反而刺激了覓希（周柏豪飾）主動向阿魚獻吻示愛，昨晚覓希與阿魚在「黃金雨」樹下擁吻一幕，更獲讚拍得浪漫唯美。為了營造浪漫感，劇組拍攝場口時從低處向二人瘋狂射水，若希與柏豪不但被射至頭髮滴水，柏豪的眼鏡、若希的火紅裝束更成為重災區。

對於吳若希今次激罕收起笑容，以極妖艷Feel演繹冷血大魔頭，網民大讚她可塑性高及劇情出人意表：「佢呢啲又癲又喪，睇到人好過癮」、「你唔知佢下一步玩咩」、「只能用驚艷形容吳若希」、「Jinny個角色好搶戲」、「吳若希做戲有驚喜，做吓小三、情婦、怨婦都應該得，冇乜邊個夠佢條件好」、「新一代奸后」、「劇中若希靚過現實若希」。