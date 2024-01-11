【是日通勝】

農曆十二月初一

癸卯年 乙丑月 甲戌日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、捕捉、作灶

忌：開倉、出財、立約

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：粉紅色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：不要因運滯而垂頭喪氣，就當是一種修煉。

金牛座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

雙子座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

巨蟹座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

獅子座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

處女座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

天秤座：財運欠佳，投資忌鬥氣，意氣用事易撞板。

天蠍座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

人馬座：事業運強，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

山羊座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

水瓶座：懷着一顆善心，遇上衰運也可以大步檻過。

雙魚座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）龍 多阻滯

鼠：面臨小人的誣陷，事業發展一波幾折。

牛：健康存隱憂，日常飲食盡量保持清淡。

虎：財運低迷，進行股票買賣要想清想楚。

兔：事業運平平，未能妥善處理手上工作。

龍：是日沖煞，工作運欠佳，內心感無奈。

蛇：身體易有損傷，勿參與高風險的活動。

馬：有因小失大的可能，理財策略需調整。

羊：貴人運強，接連遇上好事，心情靚極！

猴：諸事不順，勿將負面情緒帶到工作上。

雞：懂得為人設想，工作會比想像中順利。

狗：自信心強，遇各種問題都能果斷處理。

豬：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

不利運勢的姓名筆劃

一個人的名字，對個人的命運發展確實有較大影響。那麼如何用周易測算姓名筆劃吉凶呢？（注意：姓名的筆劃數一定要以《康熙字典》為準）

天格：由姓氏筆劃數決定，對應字的康熙筆劃數+1，代表人沒得選擇的命運，沒有吉凶之說。

人格：由姓氏筆劃和名字第一個字的康熙筆劃決定。人格蘊含人生的主要發展運勢。

地格：由名字的康熙筆劃決定，名的兩個字和康熙筆劃數相加。地格蘊含家庭、中年運勢。

外格：姓名各字的筆劃數全部相加，減去人格數。主機會、人際、機遇。

總格：姓名筆劃數的總和。主晚年運及健康運。

［有作奸犯科危險的筆劃］

筆劃數為20、36、40的名字，多對男性不利。若男性有此筆劃數理，有品性不良之傾向，多行事不如意，或常陷於逆境，如果不小心作出違法之事，官災難免。

［不利婚姻的筆劃］

筆劃數為26、29、33、39的名字，對婚姻不利，女性受此影響往往難覓如意郎君，即便是結婚也容易出現家庭不和，與伴侶爭執不停。

［容易遭難的筆劃］

筆劃數為27，28的名字，對日常運勢不利，人際關係中多受誹謗攻擊而受傷；嚴重者容易遭遇災難，受到官司刑責。