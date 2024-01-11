星玄｜張家輝曾有愛情危機？爆喊挽留太太關詠荷

今日係1月11日，農曆十二月初一，宜祭祀、捕捉、作灶。射手座嘅朋友仔行運喇，因為今日嘅幸福星係你哋呀，而影帝張家輝就係射手男。依家感情完滿嘅佢，原來曾經出現愛情危機。早前家輝接受鄭裕玲時，就自爆夢見太太關詠荷向自已提出分手，為咗挽留老婆，仲喊住叫佢唔好走，最犀利嘅一次仲係喊到責醒，擘大眼仍然在喊，好彩係發夢啫。不過家輝一直都老婆咁好，點會分手呢，留都留唔切喇！

愛情事業兩得意，雖然已經貴為影帝，不過年過半百嘅佢拍戲時，完全唔會「揸流灘」，場場博到盡。佢喺拍攝電影《爆裂點》時，親身上陣唔少動作場口，更親身拍攝一場天橋頂跳下嘅劇情，結果不慎扭傷腳，劇組讓他休息了一星期養傷，他笑謂：「但我一回來開工，導演就叫我要繼續跑，完全沒有放過我。」

最旺嘅生肖就係羊，屬羊嘅朋友今日貴人運強，接連遇上好事並且心情靚極。近排春光滿面，愛情得意嘅麥明詩就係羊女喇。雖然近幾年佢少有喺「公仔箱」開始，不過不時亦會出現唔同嘅公開場面，加上經常喺社交網分享生日點滴，所以佢依家人氣高企，而佢同機長男友盛勁為的嘅戀情，一直成為網民嘅焦點之一。近日麥明詩就放口風，表示想早啲計劃生BB，原來係因為想阿媽，仲有心有力可以幫佢湊BB，咁我哋一班花生友，就坐定定等聽你好消息喇！