恒隆商場「hello New Year」大派總值港幣420萬新春獎賞

【營業資訊】新年伊始，恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街 1 號以及渣打銀行大廈），攜手推出「hello New Year」消費獎賞活動，人人最高可享3,000 hello dollar 及港幣100元Fashion Walk電子餐飲禮券！此外， Fashion Walk 及山頂廣場更安排新春醒獅賀歲巡遊，大派開運利是及換領手寫書法揮春，與各位一同展開新一年的開運之旅！

恒隆商場「hello New Year」大派新春獎賞 人人盡情食、買、玩

新一年預祝大家有新開始，恒隆商場率先大派總值港幣420萬消費禮遇，一於到恒隆商場邊食邊買賺盡獎賞！是次活動共分成兩個消費期，包括由即日起至1月31日，以及2月1日至29日，hello會員於每個消費期內可賺取高達1,500 hello dollar，於整個推廣期內可賺取高達3,000 hello dollar，可於參與商戶當錢使，多買多賞，開心消費迎接豐盛新一年！

於每個消費期內，hello會員只須於恒隆商場以電子貨幣累積消費滿港幣1,800元，即可賺取50 hello dollar，累積消費滿港幣3,800元，可賺取150 hello dollar；累積消費滿港幣8,800元，可賺取350 hello dollar；累積消費滿港幣38,000元，則可賺取1,500 hello dollar。

於AEON辦年貨換新裝再送hello dollar

農曆新年將至，齊集各式各樣賀年糕點、海味、糖果、家庭用品、家電、服飾以至個人護理產品的AEON 讓你一站式輕鬆辦年貨！ 1月19日至2月29日期間，於恒隆商場指定四間AEON分店，包括AEON STYLE 旺角、AEON STYLE康怡、ものもの銅鑼灣店及Daiso Japan 淘大店，以電子貨幣單一消費滿港幣380元合共三次即可賺取30 hello dollar！

情人節「Gift with Love」 於Fashion Walk選購情人節禮物同時賺餐飲禮券

在情人節向摯愛送上獨一無二的禮物，必定能夠為對方製造甜蜜驚喜。由2月1日至14日，hello會員於Fashion Walk參與商戶以電子貨幣單一消費滿港幣1,000元，即可換領港幣50 元Fashion Walk電子餐飲禮券兩張，名額合共520個，先到先得，換完即止，立即把握機會到Fashion Walk為摯愛選購情人節禮物兼享用甜蜜盛宴。

新年醒獅結合Hip Hop嶄新表演 大派2,000封龍年開運利是

農曆新年當然少不了醒獅表演，於2月12日（年初三）及18日（年初九），山頂廣場及Fashion Walk將分別舉辦新春醒獅賀歲巡遊，著名醒獅隊將會為你帶來中國傳統舞獅糅合西方Hip Hop舞蹈的精湛表演。醒獅巡遊期間，更會向在場市民大派合共2,000封新春開運利是，利是獎賞為2,000 hello積分（價值8 hello dollar）！恒隆商場為新年送上熱鬧喜慶的表演，祝願各位龍年行大運、新年發大財！

山頂廣場消費換領書法家手寫揮春、瑪瑙石

為迎接新一年新氣象，不妨到山頂廣場舒展身心行大運！農曆新年當然要掛起紅噹噹的揮春應節，於1月27日及28日、2月3日及4日、2月10日至13日，hello 會員在山頂廣場即日以電子貨幣單一消費滿港幣100元，即可換領著名西洋書法家的手寫揮春乙張，增添龍年祝福。

而在2月10日至13日期間，於場內即日累積消費滿港幣500元，更可換領手寫瑪瑙片乙個。瑪瑙片具有消解負能量及增加感情的作用，透過書法家在瑪瑙石上寫上專屬甜蜜字句，向摯愛表達愛意，送上獨一無二的情人節禮物。