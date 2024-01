恒隆商場「hello New Year」大派總值港幣420萬新春獎賞

【營業資訊】新年伊始,恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業(包括印刷行、樂成行、都爹利街 1 號以及渣打銀行大廈),攜手推出「hello New Year」消費獎賞活動,人人最高可享3,000 hello dollar 及港幣100元Fashion Walk電子餐飲禮券!此外, Fashion Walk 及山頂廣場更安排新春醒獅賀歲巡遊,大派開運利是及換領手寫書法揮春,與各位一同展開新一年的開運之旅!

恒隆商場「hello New Year」大派新春獎賞 人人盡情食、買、玩

新一年預祝大家有新開始,恒隆商場率先大派總值港幣420萬消費禮遇,一於到恒隆商場邊食邊買賺盡獎賞!是次活動共分成兩個消費期,包括由即日起至1月31日,以及2月1日至29日,hello會員於每個消費期內可賺取高達1,500 hello dollar,於整個推廣期內可賺取高達3,000 hello dollar,可於參與商戶當錢使,多買多賞,開心消費迎接豐盛新一年!

於每個消費期內,hello會員只須於恒隆商場以電子貨幣累積消費滿港幣1,800元,即可賺取50 hello dollar,累積消費滿港幣3,800元,可賺取150 hello dollar;累積消費滿港幣8,800元,可賺取350 hello dollar;累積消費滿港幣38,000元,則可賺取1,500 hello dollar。

於AEON辦年貨換新裝再送hello dollar

農曆新年將至,齊集各式各樣賀年糕點、海味、糖果、家庭用品、家電、服飾以至個人護理產品的AEON 讓你一站式輕鬆辦年貨! 1月19日至2月29日期間,於恒隆商場指定四間AEON分店,包括AEON STYLE 旺角、AEON STYLE康怡、ものもの銅鑼灣店及Daiso Japan 淘大店,以電子貨幣單一消費滿港幣380元合共三次即可賺取30 hello dollar!

情人節「Gift with Love」 於Fashion Walk選購情人節禮物同時賺餐飲禮券

在情人節向摯愛送上獨一無二的禮物,必定能夠為對方製造甜蜜驚喜。由2月1日至14日,hello會員於Fashion Walk參與商戶以電子貨幣單一消費滿港幣1,000元,即可換領港幣50 元Fashion Walk電子餐飲禮券兩張,名額合共520個,先到先得,換完即止,立即把握機會到Fashion Walk為摯愛選購情人節禮物兼享用甜蜜盛宴。

新年醒獅結合Hip Hop嶄新表演 大派2,000封龍年開運利是

農曆新年當然少不了醒獅表演,於2月12日(年初三)及18日(年初九),山頂廣場及Fashion Walk將分別舉辦新春醒獅賀歲巡遊,著名醒獅隊將會為你帶來中國傳統舞獅糅合西方Hip Hop舞蹈的精湛表演。醒獅巡遊期間,更會向在場市民大派合共2,000封新春開運利是,利是獎賞為2,000 hello積分(價值8 hello dollar)!恒隆商場為新年送上熱鬧喜慶的表演,祝願各位龍年行大運、新年發大財!

山頂廣場消費換領書法家手寫揮春、瑪瑙石

為迎接新一年新氣象,不妨到山頂廣場舒展身心行大運!農曆新年當然要掛起紅噹噹的揮春應節,於1月27日及28日、2月3日及4日、2月10日至13日,hello 會員在山頂廣場即日以電子貨幣單一消費滿港幣100元,即可換領著名西洋書法家的手寫揮春乙張,增添龍年祝福。

而在2月10日至13日期間,於場內即日累積消費滿港幣500元,更可換領手寫瑪瑙片乙個。瑪瑙片具有消解負能量及增加感情的作用,透過書法家在瑪瑙石上寫上專屬甜蜜字句,向摯愛表達愛意,送上獨一無二的情人節禮物。