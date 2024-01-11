《演員工會獎》提名　「金球影帝」施利安再獲提名　里奧仔不獲提名令人意外

被視為《奧斯卡金像獎》提名指標的《演員工會獎》（SAGA）公布提名名單，結果兩大話題作《Barbie芭比》（Barbie）與《奧本海默》（Oppenheimer）各獲4獎最多提名平分春色。

兩片同獲SAGA大獎-最佳群體演出，與《American Fiction》、《紫色》（The Color Purple）以及《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）爭獎。而影帝方面，憑《奧》於日前《金球獎》獲獎的男星施利安梅菲（Cillian Murphy），再獲SAGA最佳男主角提名，與另一「金球影帝」《滯留生》（The Holdovers）的保羅基安馬提（Paul Giamatti）等爭獎，而於《金球獎》獲影帝提名的《花》里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）卻不獲SAGA提名，令人大為意外！

至於影后方面，兩大「金球影后」《可憐的東西》（Poor Things）愛瑪史東（Emma Stone）與《花》的Lily Gladstone將正面交鋒爭影后寶座，此外，《Barbie》的瑪歌羅比（Margot Robbie）與《大師級愛情》（Maestro）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）亦獲SAGA影后提名。此外，最佳男女配角方面亦是《金球獎》的翻版，兩位得主《奧》的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與《滯留生》的Da’Vine Joy Randolph再獲提名。SAGA將於香港時間下月25日早上舉行，串流平台Netflix破天荒直播。

另方面，《美國導演工會獎》（DGAA）提名名單亦同日公布，《Barbie》的女導演Greta Gerwig、《可》的Yorgos Lanthimos、《滯》的Alexander Payne將與兩大熱導演《奧》的基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）與《花》的馬田史高西斯（Martin Scorsese）爭奪最佳電影導演。今次是是馬田第11次提名DGAA。