快閃限定美食　機會難逢

潮流興快閃，就連限定美食都要快閃，有品牌推出期間限定的的主題美食，又或是大廚們聯手推出嘗味套餐，讓識食之人嘗鮮。無論是升級版的麵食，高級的主題美饌，甚至甜點都有得揀。機會一閃即逝，想吃就要快手。

海味撈麵

想快食煮個麵，可能都只係加餐蛋又或火腿，最多配塊扒又一餐。斤両食品張正東師傅和Lai Sun Dining合作，於1月26日及27日在灣仔舉行快閃活動，張師傅會推出每日限量50碗的鮑汁花膠刺參麵，內裏有鮑汁花膠、刺參、風散翅和天白菇，配掛汁的台灣刀削麵，麵條吸收了鮑汁的味道，和矜貴海味一齊享用，啖啖精華。

本地食材入饌

香港雖地小人多，但亦有心人致力種植農產品，希望打造出本地優質食材。銅鑼灣CulinArt 1862主廚Stanley Wong和Moxie主廚Michael Smith於1月30日及31日舉行四手聯乘嘗味套餐，菜式以可持續發展為主題，選用本地農場出碞和可持續方式採購的海鮮，打造7道菜海鮮主題晚宴。開胃菜有香炸翡麥鷹嘴豆餅和香草蛋黃醬、照燒烤茄子和粟米串，緊接的頭盤是嫩煎黃鰭吞拿魚肉，配海苔卷、芥末、獨活草油醋汁，口感新穎。其他有鮟鱇魚凍肝、烤西澳費裏曼圖八爪魚和香煎海魴魚，最後以罌粟籽金寶蛋糕和朱古力椰絲蛋糕作結，讓大家感受到海洋鮮味。

美酒佳餚

美酒佳餚，向來吸引。香港君悅酒店於1月推出不同的限定活動。Grissini於1月12日推出一場黑白松露盛宴，師傅會選用意大利皮埃蒙特的白松露，配搭黑松露和其他食材打造8道菜晚宴。菜式包括蝦薄片配布拉塔芝士、黑魚子醬和黑松露片，意大利水牛芝士餃子配龍蝦肉及海鮮泡沫，和另一道釀鵝肝的畿內亞珠雞會配白松露片，客人還可加意大利葡萄酒提升體驗。Grand Hyatt Steakhouse會於1月逢星期六和不同的靚酒打造醇酒晚宴，當中包括美國威士忌、哥倫比手工陳年冧酒、倫敦和上海的氈酒，以及本地精釀啤酒，配合大廚打造的4菜晚餐，相得益彰，此外，酒店現正推出椰汁年糕和臘味蘿蔔糕等賀年糕點及禮盒，於1月17日前預訂，會有85折早鳥優惠。

主顯節蛋糕

因應法國主顯節，LPM Restaurant & Bar於即日至１月21日推出Couronne des Rois蛋糕，餐廳以蔚藍海岸作靈感，打出富檸檬香氣的主題蛋糕，表面灑糖來代替傳統蜜餞，清新甜美。除此之外，店內以「無酒精一月」為題，和無酒精烈酒品牌合作，推出4款雞尾酒，包括開胃的The Nogroni Sbagliato、酸爽Watermelon Gazpacho、清香的L’Orgeat和甜美的Rosé Champagne Colada，任君選擇。

星級泰味

香濃惹味的泰國菜一向多捧場客，除了親民小館，還有星級選擇。尖沙咀泰國米芝蓮星級大廚Chef Ton主理的Niras於1月18日和來自曼谷Chim by Siam Wisdom的Chef Noom合作推出6道菜的四手晚宴，兩位大廚在泰國主理的餐廳都得到米芝蓮的肯定，Chef Noom也曾被票選為曼谷最佳廚師，到時他們會加入多款招牌菜，如Chef Noom就有選用超過150年的秘方炮製冬蔭公和48小時燉牛臉頰紅咖喱，Chef Ton亦會供應來自泰國和本地餐廳的名菜，包括醬醃螳螂蝦配魚汁醃製魚和石斑魚豆腐湯等，讓食客感受獨一無二的星級泰菜滋味。

意國美饌

適合分享的意大利美食，最啱和朋友聚會享用。中環The Italian Pop-Up @ Schnitzel & Schnaps HK 開設3個月的限定快閃店，會為客人提供傳統和創意口味，包括意式多士配生牛肉及日式高湯、意式生蝦‧脆炸蝦頭伴柑橘油及馬鬱蘭、馬蘇里拉芝士伴烤蜜桃‧青瓜及辣椒特別菜式，其他還有意式香蒜牛油薯仔扭奇麵配青口及大蜆、香煎紅鯛魚配烤茴香及柑橘酸汁和米蘭小牛肉伴香草沙律及黑蒜蛋黃醬，無論獨享或分享都咁開心。