楷燦患扁桃腺炎　NCT Dream六缺一捧《CCMA》年度專輯獎

韓國音樂頒獎禮《Circle Chart Music Awards》（CCMA）昨晚（10日）在釜山舉行，人氣男團NCT Dream因成員楷燦患上扁桃腺炎而只有6名成員出席，他們捧走「年度數碼專輯獎」、「唱片部門年度歌手獎」及「世界韓流明星獎」。

天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook贏得「國際數碼部門年度歌手獎」、「Circle指數部門年度歌手獎」及「唱片部門年度歌手獎」，當紅男團Seventeen則奪得「唱片部門年度歌手獎」、「年度零售專輯獎」及「年度Kit Album獎」。

至於人氣女團NewJeans就獲得「國際數碼部門年度歌手獎」、「Circle指數部門年度歌手獎」、「獨特聽眾部門年度歌手獎」及「年度Long Run音源獎」，人氣女團IVE及(G)I-DLE就同獲「國際數碼部門年度歌手獎」、」、「Circle指數部門年度歌手獎」及「獨特聽眾部門年度歌手獎」，LE SSERAFIM則捧走「Circle指數部門年度歌手獎」和「獨特聽眾部門年度歌手獎」，她們均沒有現身領獎。而女團STAYC及MAMAMOO成員華莎就獲頒「年度New Icon獎」。

新人方面，憑選秀節目《BOYS PLANET》出身的男團ZEROBASEONE（ZB1）奪得「唱片部門年度新人獎」，男團RIIZE則獲得「獨特聽眾部門年度新人獎」，女團BABYMONSTER就獲頒「國際數碼部門年度新人獎」。