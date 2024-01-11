本地品牌賀歲美點　喜慶玩味兼備

還有不足一個月便踏入甲辰龍年；龍，在中國傳統入面是富貴祥瑞之物，故而各大品牌紛紛為迎接祥龍而推出應節美點，還特設早鳥優惠，讓大家早作準備迎新歲。

卡通角色添趣味

本地老字號奇華逢過時過節都會為一眾食饕準備佳節美點，迎新歲當然不例外，帶來多款優質賀年鹹甜糕點及主題小食和優惠，好似於即日至2月9日全線推出老少咸宜的賀年禮盒，有「迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒」、「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」及「迪士尼米奇與好友系列賀年蛋卷禮盒」，糖果及蛋卷禮盒及入面的美食飾有主題角色，至於年糕禮盒則以金磚造型登場，盛載住品牌人氣的「迷你亞嫲糖年糕」及「迷你椰汁糖年糕」各一個，別具好意頭，長輩必Like。品牌同步推出多重優惠，包括指定賀年系列滿指定金額即可以優惠價換購或獲贈主題系列隔熱手套和圍裙。此外，於即日至1月31日期間，於品牌網店推出兩款迪士尼米奇與好友賀年系列套裝，分別有一套6罐的糖果禮盒與年糕禮盒，以及主題隔熱手套和圍裙。網店同步推出多款新春賀年套裝，選購滿指定金額可直送屋企而免本地運費，3款套裝分別有蝴蝶酥杏仁條禮盒+精選迎春禮盒+賀年熊貓揮春、豪華聚寶錦盒+精選迎春禮盒+賀年熊貓揮春及兩盒蝴蝶酥杏仁條禮盒+兩盒雜錦曲奇禮盒 + 兩盒雜錦鳳凰卷禮盒+賀年熊貓揮春。於即日至2月9日期間以正價於品牌分店選購賀年產品滿指定金額即送現金禮券，Fans正價購買賀年產品滿指定金額可額外獲贈賀年熊貓揮春一套四款（數量有限，送完即止）。

本土遊戲夠過癮

扎根香港近半世紀、近年銳意年輕化的本地朱古力品牌龍島，每逢節日均會推出應節又甜美的朱古力及曲奇等美點來迎節，品牌今年更糅合本土傳統玩意創製出玩味十足的「2024金龍年新禧禮盒」，好似於即起推出的全新「鯉躍龍門『魚蝦蟹』朱古力及曲奇禮盒」，內有多個新春包裝盒，包括葫蘆、金錢、公雞、鯉魚、蝦和蟹，分別盛載魚蝦蟹骰子造型的榛子脆米黑朱古力、金元寶造型的香蕉軟心黑朱古力、葱油千層酥、原味千層酥、櫻花蝦曲奇和蟹形牛油曲奇，以及不同面值的籌碼黑朱古力，以及遊戲板、骰盅及骰仔，精緻又過癮！另有巧手工藝打造的全新趣致麻雀造型朱古力「行運一條龍麻雀朱古力禮盒」，一盒有3款麻雀，分別是品牌標誌代表的「紅中」紅桑子朱古力、「發財」椰子咖啡朱古力和「白板」百香果朱古力，好玩又好味！此外，還有多款精緻的賀年禮盒，包括繁花似錦雜錦朱古力禮盒、光芒四溢片裝朱古力禮盒、絢麗璀璨雜錦薄脆曲奇、花團錦簇杏仁脆片禮盒、金銀滿屋牛油曲奇禮罐，討盡大小朋友歡心。11款禮盒以外，品牌亦於1月12日起推出兩款賀年主題蛋糕，分別是香檸柑橘慕絲蛋糕和Wonderful Grace鮮果忌廉蛋糕，後者更有5吋及7吋兩款尺寸選擇，以滿滿的新鮮水果配上「福」字朱古力揮春及金箔畫龍點睛，好味又富喜慶氣氛，會員可享9折優惠。另外，於即日至1月21日期間，會員、非會員以指定信用卡選購「鯉躍龍門『魚蝦蟹』朱古力及曲奇禮盒」可享9折優惠；會員選購指定禮盒2件或以上可享9折、3件或以上更享85折優惠；即日起至2月29日選購Wonderful Blessing鮮果忌廉蛋糕，會員亦享有9折優惠。